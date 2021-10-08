/655004/مجلس-النواب-مع-بداية-دور-الانعقاد-الثاني-يجري-انتخابات-اللجان-النوعية-ويحيل-عدد-من-القوانين-حصاد

عقب بدء دور انعقاده الثاني، وفور تشكيل أجهزته البرلمانية، مجلس النواب يدعم ويؤيد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي من خلال إسراعه في اختيار أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الجديد بشخصيات عامة مشهود لها بالخبرة والاهتمام بمسائل حقوق الإنسان وتحظى بتأييد المجالس القومية والنقابات المهنية وغيرها. كما بدأ مجلس النواب أول أعماله التشريعية بمناقشة قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تشديد عقوبة التنمر ضدهم كأحد أهم محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ووافق عليه في مجموعه.

دوت الخليج

النواب يوافق على تشديد العقوبة على المتنمر تجاه ذوى الإعاقة

فإعمالاً لنص المادة (115) من الدستور، وتنفيذاً لقرار السيد رئيس الجمهورية رقم (418) لسنة 2021 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، عقد المجلس جلساته الإجرائية ووافق على اختيار وتشكيل هيئات مكاتب لجانه النوعية الـ(25) وكذلك تشكيل لجنة القيم وفقًا للإجراءات اللائحية، كما تلقى المجلس إخطاراتٍ من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية، واستكمالاً لمهامه الدستورية والتشريعية.

وأيضًا أحال المجلس (6) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة، ومشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس إلى اللجان النوعية المختصة، و(8) اتفاقيات دولية لدعم الاقتصاد الوطنى ودفع عجلة التنمية إلى اللجان النوعية المختصة لدراستها.

كما أرسل مجلس النواب برقية دعم وتأييد للرئيس عبد الفتاح السيسى لسياساته المتوازنة والحكيمة وخطواته الواعية على مختلف الأصعدة لحفظ هيبة الدولة وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوضه معارك التطوير وبناء صروح جديدة للإنتاج تليق باسم مصر وتاريخها.

كما هنئ شعب مصر وقواته المسلحة الباسلة وقيادته السياسية بالذكرى "48" لانتصار أكتوبر المجيد.

هذا وأشاد المستشار الدكتور حنفي جبالي بالأداء البرلمانى خلال دور الانعقاد السابق، ويؤكد أن النواب كانوا على قدر من المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة ومتطلباتها.

هذا وبعث المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، برقية تهنئة إلى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ بمناسبة الاحتفال بالذكرى "48" لنصر أكتوبر المجيد، وجه خلالها التحية لشعب مصر الأبى بنسيجه الوطنى المتماسك، ولصاحب قرار الحرب وبطل السلام، المغفور له الرئيس محمد أنور السادات، طيب الله ثراه، كما وجه التحية لشهدائنا الأبرار، وأضاف المستشار الدكتور حنفي جبالي: "لقد حرصتم –يا سيادة الرئيس– منذ اختاركم الشعب لتقودون مسيرته أن تبقى قواتنا المسلحة متمسكة بأسباب القوة والمنعة مزودة بأحدث الأسلحة والتكنولوجيا، لتبقى مصر وشعبها آمناً فى سربه تنحنى أمامه الجباه إجلالاً وإكباراً".

الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثانى العادى من الفصل التشريعى الثانى

استهل مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس جلسته الافتتاحية لدور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، بتلاوة قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (418) لسنة (2021) بدعوة المجلس للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم (322) لسنة (2021) بفض دور الانعقاد العادى الأول من الفصل التشريعى الثانى.

هنأ المستشار الدكتور رئيس المجلس السادة الأعضاء بمناسبة بدء دور الانعقاد الجديد، مشيداً بأدائهم البرلمانى طيلة دور الانعقاد "السابق" الذى شهد إخلاصاً منقطع النظير فى إقرار ومناقشة التشريعات كافة، وتحقيق طفرة عظيمة فى استخدام أدوات الرقابة البرلمانية دون تفريط للترشيد لا للتنديد، لتحقيق التوازن بين دور المجلس الرقابى والتشريعى، مطالباً المجلس بأن يضع يده فى يد المؤسسات الدستورية الأخرى، وأن تضع الأغلبية يدها فى يد المعارضة لتحقيق الأهداف القومية فى استراتيجية ثابتة تكون موضعاً للرضا العام، واضعين نصب أعينهم نبض الجماهير لتحقيق مصالحهم بقيادة المواطن المصرى المخلص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قائد المسيرة الذى تصدى بكل جرأة وصراحة لتحقيق آمال وطموحات شعب مصر العظيم.

وافق المجلس على إرسال برقية دعم وتأييد إلى السيد رئيس الجمهورية لسياساته الحكيمة والمتوازنة على الساحات الداخلية والعربية والدولية، وحفظ سيادته هيبة الدولة، وتحقيق الوحدة الوطنية، وخوض معارك التطوير، وبناء صروح جديدة للإنتاج على أرض مصر، وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب يبارك ويؤيد إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كما قدم التهنئة للسيد رئيس الجمهورية ولشعب مصر بمناسبة حلول ذكرى انتصارات أكتوبر العظيمة، التى استعادت فيها قواتنا المسلحة لمصر والعرب شموخاً افتقدناه بعد أن عبرنا حائط الحزن لتتحطم أسطورة الجيش الذى لا يقهر.

النواب يحيل 8 قرارات جمهورية للجنة الدستورية والتشريعية

أحال المجلس (8) قرارات جمهورية إلى لـجنـة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن الموافقة على الاتفاقيات الدولية، وهى: • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 311 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون الفني لعام 2019. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 312 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية بشأن التعاون المالي لعام 2019. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 324 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان بشأن تقديم وكالة اليابان للتعاون الدولي (جايكا) للحكومة المصرية قرض تنمية سياسات لتطوير قطاع الكهرباء قيمته 25 مليار ين ياباني بغرض تنفيذ برنامج الإصلاح بجمهورية مصر العربية. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 325 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن إعادة تأسيس الجامعة الفرنسية بمصر. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 326 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاقية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية بولندا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 334 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاقية المقر بين جمهورية مصر العربية ومنظمة تنمية المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 363 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق المبسط بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الفرنسية للتنمية بشأن برنامج ثاني لدعم موازنة قطاع الحماية الاجتماعية. • قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 364 لسنة 2021 بشأن الموافقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة الجمهورية الفرنسية للمساهمة في تحقيق المشاريع ذات الأولوية في جمهورية مصر العربية.

كما أحال (3) مشروعات قوانين مُقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة وهى: • مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، (إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية). • مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، (إلى لجنة الخطة والموازنة). • مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر، (إلى لجنة مشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية).

كما أحال مشروعى قانونين مقدمين من عُشر عدد أعضاء المجلس: • مشروع قـانون مقدم من السيدة النائبة هالة أبو السعد و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والفوائد وما يماثلها من الجزاءات المالية غير الجنائية، (إلى لجنة مشتركة من لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الاقتصادية). • مشروع قـانون مقدم من السيد النائب عماد سعد حمودة و(60) نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الصادر بالقانون رقم 59 لسنة 1979، (إلى لجنة مشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والتعمير، الإدارة المحلية، الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة).

كما ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رسالة من السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ بشأن ما انتهى إليه رأي مجلس الشيوخ بالموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون المـالية العـامة الموحد، (أخطرت اللجان المختصة).

وافق المجلس على تحديد أيام (الأحد والإثنين والثلاثاء) لانعقاد الجلسات على أن يكون تعديل هذه المواعيد بموافقة مكتب المجلس، وذلك إعمالاً لنص الفقرة الأولى من المادة (277) من اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تقضى بأن يحدد المجلس فى بداية كل دور انعقاد مواعيد دورية لعقد الجلسات، ويجوز موافقة المجلس على تعديل هذه المواعيد.