«تمثيل كبير للأحزاب السياسية بهيئات مكاتب اللجان» والنواب يوافق مبدئيًا على قانون تغليظ عقوبة التنمر

/655005/تمثيل-كبير-للأحزاب-السياسية-بهيئات-مكاتب-اللجان-والنواب-يوافق-مبدئيا-على-قانون-تغليظ-عقوبة-التنمر

دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس الأعضاء الراغبين فى تعديل عضويتهم من لجنة إلى أخرى تسجيل أسمائهم بالأمانة العامة للمجلس استعداداً لإجراء انتخابات اللجان النوعية، حتى يتسنى لمكتب المجلس إعداد القوائم التى ستجرى انتخابات مكاتب اللجان النوعية للمجلس بمقتضاها قبل إقرارها فى الجلسة القادمة، وذلك إعمالاً لحكم المادتين (39، 40) من اللائحة الداخلية للمجلس.

دوت الخليج

ممثلى الهيئات البرلمانية فى مجلس النواب

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي أن مجلس النواب تلقى إخطاراً من رؤساء بعض الأحزاب بأسماء ممثلى الهيئات البرلمانية لأحزابهم فى المجلس وهم:

• النائب محمد صلاح أبو هميلة ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهورى أمام المجلس. • النائب محمد السيد طلبه على سلام ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر أمام المجلس. • النائب محمد عطية إبراهيم الفيومى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الحرية أمام المجلس. • النائب أشرف رشاد الشريف ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن. • النائب أيمن أبو العلا ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية. • النائب إيهاب منصور الطماوى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب المصرى الديمقراطى الإجتماعى. • النائب أحمد بهاء الدين أحمد شلبي، ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن. • النائب عاطف محمد المغاورى ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب التجمع الوطنى التقدمي الوحدوي. • النائب سليمان وهدان ممثلاً للهيئة البرلماينة لحزب الوفد. • النائب هشام هلال عبدالمنعم ممثلاُ للهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة. • النائب أحمد خليل خير الله ممثلاً للهيئة البرلمانية لحزب النور.

كما دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس بقية الأحزاب سرعة موافاة رئيس المجلس كتابةً باسم من يختاره الحزب ممثلاً لهيئته البرلمانية أمام المجلس وأسماء من ينتمون لهذا الحزب من أعضاء المجلس.

الجلسات العامة الأحـد 3 أكتوبر 2021

عقد مجلس النواب ٣ جلسات إجرائية على مدار اليوم الجلسة الأولى.

أحال المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب (3) مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية المختصة بالمجلس، وهى:-

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون حقوق المسنين، (يحال إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان التعليم والبحث العلمي، الشئون الصحية، الشباب والرياضة، السياحة والطيران المدني، الإعلام والثقافة والآثار، النقل والمواصلات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية).

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978 في شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

• مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 83 لسنة 1976 بإنشاء نقابة الفنانين التشكيليين، (يحالا إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكاتب لجان الخطة والموازنة، الشئون الدستورية والتشريعية، والقوى العاملة).

كما طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي، السادة أعضاء المجلس بتقديم الطعون والاعتراضات، بشأن تشكيل اللجان النوعية للمجلس إلى الأمانة العامة للمجلس، مؤكداً أن كل نائب لم يتقدم بتعديل رغباته في اللجان النوعية، يكون مستمراً في لجنته بدور الانعقاد الأول.

الجلسة الثانية

هذا وأعلن المستشار الدكتور رئيس المجلس قوائم تشكيل اللجان النوعية فى صورتها النهائية، منوهاً بأنه لم يتقدم أى من السادة الأعضاء بأى اعتراضات أو اقتراحات على تشكيل قوائم اللجان النوعية للبرلمان، والبالغ عددها 25 لجنة نوعية. دعا المستشار الدكتور رئيس المجلس السادة أعضاء اللجان النوعية لانتخاب هيئات مكاتبها إعمالاً بأحكام المواد (42، 91، 93) من قانون اللائحة الداخلية للمجلس، ووفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التى حددها مكتب المجلس، منوهاً بتقديم التظلمات وفقاً للقواعد والشروط والمواعيد التى حددها مكتب المجلس.

الجلسة الثالثة

أعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب نتيجة انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية الـ"25" بالمجلس، وتوجه رئيس المجلس باسمه واسم السادة النواب بخالص التهنئة للنواب الذين كان النجاح حليفهم فى انتخابات اللجان النوعية، متمنياً لهم التوفيق والسداد فى مواصلة مسيرة النجاح التى بدأها من سبقوهم فى تولى هذه المناصب فى دور الانعقاد السابق.

وفى كلمته هنأ المستشار علاء الدين فؤاد -وزير شئون المجالس النيابية- المجلس بمناسبة بدء دور الانعقاد، ونقل تحيات وتهنئة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وكافة الوزراء للمستشار الدكتور حنفي جبالى رئيس المجلس والسادة الأعضاء بهذه المناسبة، وأشاد وزير المجالس النيابية بالأداء التشريعى لمجلس النواب، مؤكداً أهمية التعاون بين الحكومة والمجلس، وأضاف أن الحكومة تُجدد العهد والميثاق على أن تكون عَوناً لمجلس النواب لتحقيق كل ما يأمل ويصبو إليه أبناء هذا الوطن.

الاجتماع (الأول) للجنة العامة فى دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى الإثنين 4 أكتوبر 2021 وافقت اللجنة العامة فى اجتماعها برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على ترشيح عدد (14 عضوًا) لعضوية لجنة القيم خلال دور الانعقاد العادى الثانى من الفصل التشريعى الثانى، وفق ضوابط المادة (28) من اللائحة الداخلية للمجلس، كما وافقت اللجنة على تسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، فى ضوء ما وصل إلى المجلس من ترشيحات من الجهات المنصوص عليها فى القانون، وفق أحكام المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان، وقد تلاحظ أن من بين هذه الترشيحات أسماء كثيرة مشتركة فى الترشيح من أكثر من جهة، وهذا إن دلَّ على شيء فإنما يدل على أن هذه الشخصيات تحظى بثقة كبيرة فى أهليتها لشغل عضوية المجلس الأعلى لحقوق الإنسان. وانتهى الاجتماع بالموافقة على عرض الموضوعين المدرجين على جدول أعمال اللجنة على المجلس فى جلسته العامة.

الجلسة العامة الإثنين 4 أكتوبر2021

استهل مجلس النواب جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، بالموافقة على قرار اللجنة العامة، بشأن تشكيل لجنة القيم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وتضم في عضويتها 14 نائباً، وذلك إعمالاً بحكم المادة 28 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، كما تم عرض قرار اللجنة العامة بتسمية أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان على المجلس إعمالاً لحكم المادة الثانية مكرر (أ) من القانون رقم (94) لسنة 2003، ووافق المجلس بأغلبية أعضائه على تشكيل المجلس القومي لحقوق الإنسان وتسمية رئيسه ونائب رئيسه. أحال المجلس (8) اتفاقيات دولية إلى اللجان النوعية المختصة لدراساتها وإعداد تقارير بشأنها بعد موافقة اللجنة التشريعية عليها (والتي سبق إحالتها إلى اللجنة في جلسة السبت 2 أكتوبر 2021) لعدم وجود أى مخالفة للدستور والقانون بها.

وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم (442) لسنة 2021 بشأن جواز اتخاذ بعض الإجراءات والتدابير بشبه جزيرة سيناء حفاظاً على الأمن القومى للبلاد.

وانتصاراً لذوي الهمم وافق المجلس في المجموع على مواد مشروع قانون مقدم من النائب محمد مصطفى السلاب وآخرين (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام القانون رقم 10 لسنة 2018 بإصدار قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، مع إحالته إلى مجلس الدولة للمراجعة وإبداء الرأي، ويهدف مشروع القانون الذى انتظم في "مادة واحدة" خلاف مادة النشر، إلى تشديد عقوبة التنمر إذا وقعت على ذوي الإعاقة، ولا سيما إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلماً إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي، لمواجهة هذه الظاهرة، كون هذه الفئة تحتاج إلى رعاية وحماية خاصة نظراً لظروفهم الخاصة، وتطبيقاً لنص المادتين (80، 81) من الدستور.

هذا وأكد المستشار الدكتور رئيس المجلس بأنه تم مخاطبة مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى للأشخاص ذوى الإعاقة، والمجلس القومى لحقوق الإنسان لأخذ رأيهم فى مشروع القانون... ورداً على مطالبة عدد من النواب ضرورة تفعيل كافة المزايا المقررة بالقانون رقم 10 لسنه 2018، والتي من بينها تفعيل نسبة الـ5% في التعيينات للأشخاص ذوي الإعاقة، أوضح المستشار الدكتور حنفي جبالي أن نسبة الـ5% منصوص عليها قانوناً، ومعاقب علي مخالفتها بالحبس، وخلال المناقشات أجمع النواب على أهمية تغليظ عقوبة التنمر على ذوى الإعاقة، مؤكدين أن مشروع القانون يعتبر من القوانين الهامة للردع، مشددين على ضرورة تنفيذ القانون على أرض الواقع.

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس الجلسات العامة، على أن يعود المجلس للانعقاد الساعة الحادية عشرة من صباح الأحــد الموافق 17 أكتـوبر 2021.