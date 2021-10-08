/655006/هنادي-مهنا-عن-أحمد-خالد-صالح-زوجي-بيمثل-أحسن-من-فنانين-بقالهم-30-سنة

أشادت الفنانة الشابة هنادي مهنا بموهبة زوجها الفنان أحمد خالد صالح، خاصة بعد دوره في مسلسل «أنصاف مجانين»، مشيرة إلى أنه ليس ممثل صاعد ولكنه ممثل من العيار الثقيل.

دوت الخليج يرصد رأي الفنانة هنادي منهنا في موهبة زوجها أحمد خالد صالح الفنية.

وأكدت هنادي خلال برنامج «أسرار النجوم» الذي تقدمه المذيعة إنجي علي عبر إذاعة نجوم إف إم، أن زوجها الفنان أحمد خالد صالح فنان موهوب قائلة: "بيمثل أحسن من ممثلين بقالهم ٣٠ سنة".

هنادي مهنا تشيد بدور أحمد خالد صالح في أنصاف مجانين

وأشادت بدوره في مسلسل «أنصاف مجانين: وقالت: "والله مش بقول كده عشان جوزي، أحمد ممثل من العيار التقيل وله بصمة مختلفة".

وتابعت:" بحبه في كل حاجة عملها، بالنسبة لي هو مش ممثل شاب ولا صاعد هو ممثل ونقطة.. كان عبقري في مسلسل أنصاف مجانين، عمل دور عالمي".

الغيرة الفنية بين هنادي مهنا وأحمد خالد صالح

وأشارت هنادي مهنا إلى أنها وزوجها أحمد خالد صالح يستشيران بعضهما في الأعمال التي تُعرض عليهما، ونفت إمكانية أن يشعر أي منهما بالغيرة من نجاح الطرف الآخر وأوضحت: "اللي تغير من نجاح زوجها أو الزوج اللي يغير من نجاح مراته دي وحاشة أوي، بقوله رأيي بصراحة لو حاجة مش عجباني، بقوله إنها وحشة أوي.. والحمدلله كل حاجة قالهالي طلعت صح وأنا كمان كل حاجة قلتهاله طلعت صح".

وكشفت هنادي عن امتلاك زوجها أحمد خالد صالح لصوت جيد أثنى عليه الفنان عادل حقي قائلة: "بيغني صوته حلو اوي، بس بيتكسف".

هنادي مهنا تتألق في بدون ضمان

وعلى الصعيد الآخر، يعرض حاليًا لهنادي مهنا حكاية «بدون ضمان» من بطولتها إلى جانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

وتناقش هذه الحدوتة قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.