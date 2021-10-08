هنادي مهنا: «شبكتي اتقسمت نصين يوم فرحي»

كشفت الفنانة المصرية هنادي مهنا، عن أحد المواقف الغريبة التي تعرضت لها يوم زفافها على النجم أحمد خالد صالح، مشيرة إلى أنها أصبحت محفورة بذاكرتها ولا تستطيع نسيانها.

دوت الخليج يرصد أبرز المواقف الغريبة والطريفة بحفل زفاف الفنانة هنادي مهنا.

هنادي مهنا تتعرض لموقف محرج قبيل حفل زفافها

و قالت مهنا خلال حوارها ببرنامج «أسرار النجوم»، أمس الخميس، مع إنجي علي: "قبل ما ادخل الفرح شبكتي اتقسمت نصين، ومكناش لاقيينها وكانت مع واحدة صاحبتي، وربطناها بفتلة قبل ما ندخل الفرح".

هنادي مهنا تحتفل بمرور سنة على عقد قرأنها

وعلى الصعيد الآخر، احتفلت هنادى مهنا ،مؤخرًا، بمرور سنة على عقد قرانها من الفنان أحمد خالد صالح، حيث عقد قرانهما منذ عام فى مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، بحضور مجموعة من الأصدقاء والمقربين.

ونشرت هنادى مهنا صورة تجمعهما على حسابها بموقع "إنستجرام"، وهنأته بهذه المناسبة قائلة: "سنة أولى سعيدة على السيد أحمد صالح بكل فخر أحبك".

وكانت كشفت الفنانة هنادي مهنا عن تعرضها للتنمر بسبب وزنها الزائد، الأمر الذي أدى بها إلى الانهيار والبكاء ودخولها في حالة نفسية سيئة.

تعرض هنادي مهنا للتنمر بسبب وزنها

وقالت هنادي خلال استضافتها في برنامج «مساء dmc» مع الإعلامي رامي رضوان: "كنت أتلقى تعليقات سخيفة.. وكانوا بيحسسوني إني بتخن وبخس عشانهم همّا.. مش عشان نفسي وشكلي .. فكنت بنهار وبعيط من التنمر عليا ومن الاكتئاب ومن كتر التنمر والتريقة على شكلي كنت بأكل أكتر".

وتابعت: "حتى دلوقتي بيشتموني أني خسيت وبيقولولي شكلك عضمة".

هنادي مهنا تتألق في بدون ضمان

و يعرض حاليًا لهنادي مهنا حكاية «بدون ضمان» من بطولتها إلى جانب هاجر أحمد وإسلام جمال وأحمد بدير وأحمد كشك، سيناريو وحوار يوسف وجيه وإخراج ياسمين أحمد كامل.

أحداث حكاية «بدون ضمان»

وتناقش هذه الحدوتة قضية العنف الأسري، والطلاق، والمشاكل التي تحدث للفتيات بعد الانفصال، كما تقدم حلولًا لها.

و «بدون ضمان» هي الحكاية الثالثة من الموسم الثانى لمسلسل «إلا أنا»، حيث عرضت الأولى وهى «بيت عز» بطولة سهر الصايغ ورشدى الشامى وعصام السقا وتامر نبيل وصفاء الطوخى وسلوى محمد على وإخراج أحمد يسرا، الثانية بعنوان «بالورقة والقلم» بطولة يسرا اللوزى، على الطيب، نور محمود وإخراج محمد بكير.