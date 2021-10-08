«تكريم القضاة وأبطال أكتوبر».. نشاط الرئيس السيسى فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - وتضمنت نشاطات الرئيس السيسى حضور احتفالية يوم القضاء المصرى، والندوة التثقيفية للقوات المسلحة "العبور إلى المستقبل، واتصال هاتفى مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، والرئيس التونسى قيس سعيد، والعديد من الاجتماع لمتابعة جهود الدولة فى التنمية بمختلف أنواعها.

السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية

ترأس الرئيس عبدالفتاح السيسى، السبت الماضى، اجتماع المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، تزامنا بالاحتفال بيوم القضاء المصرى.



وجاء الاجتماع فى إطار حرص الرئيس على تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلا عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضى على مستوى الجمهورية".

السيسى يشهد اليوم احتفالية يوم القضاء المصرى

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال احتفالية يوم القضاء المصرى، فيلما تسجيليا من إنتاج إدارة الشؤون المعنوية عن تاريخ القضاء المصرى ومنظومة التقاضى فى مصر.

السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن تاريخ القضاء المصرى

وشاهد الرئيس عبدالفتاح السيسى، احتفالية يوم القضاء المصرى، والتقط صورة تذكارية مع أعضاء المجلس الأعلى للجهات القضائية.

وكرم الرئيس السيسى شهداء الواجب من مختلف الجهات والهيئات القضائية بمناسبة الاحتفالية.



وألقى الرئيس السيسى كلمة فى احتفالية يوم القضاء المصرى، هنأ فيها الهيئات القضائية بيوم القضاء المصرى، ووجه التحية إلى المستشار عدلى منصور مشيرا إلى أنه قاد البلاد فى أصعب الأوقات.

السيسى يهنئ الهيئات القضائية بيوم القضاء المصرى

السيسى يوجه التحية إلى عدلى منصور: قاد البلاد فى أصعب الأوقات

السيسى: مؤسسة القضاء لها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى

السيسى: عدم التدخل فى أعمال القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها

الميراث القضائى زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة

وأكد أن مؤسسة القضاء لها مكانتها المرموقة فى نفس كل مصرى، وأن عدم التدخل فى أعمال القضاء قاعدة ذهبية لا نحيد عنها، وأن الميراث القضائى زاخر بالسمعة الطيبة وحافل بالأعمال المشهودة.

السيسى يتلقى رسالة خطية من الرئيس الكونغولى

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، السفير جان ليون نجاندو، المبعوث الخاص لرئيس الكونغو والمندوب الدائم لجمهورية الكونغو الديمقراطية لدى الاتحاد الإفريقى، وذلك بحضور سامح شكرى، وزير الخارجية، وتشيباسو مفوادى القائم بأعمال سفارة الكونغو الديمقراطية بالقاهرة.

ونقل السفير الكونغولى رسالة إلى الرئيس من الرئيس الكونغولى "فيليكس تشيسيكيدى"، تضمنت الإعراب عن التقدير العميق للدعم والمساندة الحثيثة التى تقدمها مصر للكونغو الديمقراطية فى إطار رئاستها الحالية للاتحاد الإفريقى، وذلك استناداً إلى الخبرة المصرية العريضة فى إطار العمل المتعدد الأطراف على مستوى القارة الإفريقية، فضلاً عن الإشادة بتميز علاقات الصداقة والروابط الأخوية التى تجمع بين البلدين الشقيقين.

السيسى يوجه بزيادة إسهامات البحث العلمى لأغراض العملية التنموية

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، الأحد الماضى، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى.



ووجه الرئيس السيسى، بزيادة حجم إسهامات منظومة البحث العلمى لأغراض العملية التنموية الشاملة فى الدولة، مع زيادة مخصصات الدعم فى هذا الإطار بهدف تطوير قطاعات الدولة وصياغة الحلول العلمية للتحديات والمشاكل المختلفة، مع مراعاة التطوير المستمر لمختلف الخدمات البحثية المقدمة من المراكز والمعاهد المتخصصة لاستيعاب الاحتياجات التنموية المتزايدة، خصوصًا ما يتعلق بربط البحث العلمى بجهود تعميق الصناعة الوطنية.

السيسى يتابع مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسى، مع الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، وتناول الاجتماع عرض مستجدات عدد من المبادرات الرئاسية فى قطاع الصحة على مستوى الجمهورية.



السيسى يتابع مع مدبولى و5 وزراء خطط الدولة فى مجال تحلية مياه البحر

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى مع مجموعة من الوزراء والمسؤولين لمتابعة خطط الدولة فى مجال تحلية مياه البحر، وتناول الاجتماع استعراض الموقف الخاص بتنفيذ وتوزيع المحطات المركزية لتحلية مياه البحر ذات الطاقات الإنتاجية الكبيرة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار مخطط استراتيجى حتى عام 2050 بالتنسيق بين كل الجهات المعنية بالدولة، وبالشراكة مع الخبرات العالمية بهدف توفير المياه النقية لمواكبة معدلات التنمية والتوسع العمرانى المتزايد، خصوصا فى المناطق الساحلية والمحافظات المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط وخليجى السويس والعقبة.



ووجه الرئيس بتدقيق الدراسات الخاصة بمشروعات تحلية المياه بالتكامل مع المنظومة التى تنتهجها الدولة حاليًا تجاه استخدام وإدارة موارد المياه المتاحة والهادفة لتحقيق أقصى استغلال ممكن، سواء بمحطات المعالجة، والتحلية، والتوسع فى نظم الرى الحديث، والتقنيات الزراعية المتطورة، والإدارة الرشيدة للمياه.

السيسى يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات الهيئة الهندسية بالمحافظات

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمرانى، واللواء أ.ح إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والعميد عبد العزيز الفقى، مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق.



وتناول الاجتماع سير العمل بعدد من مشروعات الطرق والمحاور، بما فيها تطوير طريق جبل عتاقة الجديد، وشبكة طرق الصعيد، لاسيما ما يتعلق بتطوير طريق الصعيد الحر، إلى جانب محور شمال مدينة الأقصر، إذ وجه الرئيس بتعزيز سير العمل فى شبكة الطرق بالصعيد، وذلك لتسهيل الحركة للمواطنين وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة بالمنطقة.

الرئيس السيسى يضع أكاليل الزهور على قبر الجندى المجهول

وضع الرئيس عبد الفتـاح السيسى، أكاليل الزهـور علـى قبـر الجنـدى المجهـول والـزعيمين أنور السادات وجمال عبد الناصر فى إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة.



السيسى يترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة

ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر وتناول الاجتماع مناقشة عدد من الملفات والموضوعات المتعلقة بأنشطة ومهام القوات المسلحة، كما أصدر الرئيس قرارا بترقية اللواء أركان حرب محمد حجازی عبد الموجود قائد قوات الدفاع الجوى إلى رتبة الفريق.

السيسى يحضر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «العبور إلى المستقبل»

حضر الرئيس عبد الفتاح السيسى، الأربعاء الماضى، الندوة التثقيفية "العبور إلى المستقبل" بمناسبة احتفالات القوات المسلحة بنصر أكتوبر المجيد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية، واستهل بداية الحفل بتوجيه التحية لأحد أبطال حرب أكتوبر وهو الفريق عبد رب النبى حافظ رئيس أركان القوات المسلحة السابق، وقائد الفرقة 16 مشاه أثناء حرب أكتوبر 1973.



وشاهد الرئيس السيسى فيلما تسجيليا عرض ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بعنوان "صناع التاريخ" والذى سلط الضوء على استعدادات الجيش المصرى لتحقيق نصر أكتوبر، وجهود الدولة المصرية فى البناء والتنمية.

السيسى: تعلمت من اللواء سمير فرج حل المشاكل بهدوء ويسر وفكر

ووجه الرئيس السيسى، التحية إلى اللواء سمير فرج، أحد أبطال حرب أكتوبر، باعتباره قائد كتيبة الرئيس، قائلا: "عمره ما ذكر ده فى أى لقاء تلفزيونى، وده أمر مقدر من رجل قائد".

وأضاف الرئيس أن المقدم سمير فرج كان قادم من كلية القادة والأركان لقيادة الكتيبة، وكان له سمعة طيبة وقدرة على القيادة، متابعا: "اتعلمت منه حل المشاكل، وفوجئت إن كل المشاكل اتحلت فور رئاسته للكتيبة، اتعلمت منه إن حل المشاكل بهدوء ويسر وفكر، وكان ليا حظ الخدمة معه فى الفرق 33"، موجها له كل التحية التقدير.



السيسى يشاهد فقرة غنائية على هامش ندوة العبور إلى المستقبل

شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فقرة غنائية وطنية، على هامش الندوة التثقيفية للقوات المسلحة «6 أكتوبر.. والعبور إلى المستقبل»، وشارك فيها الفقرة مجموعة من الفنانين المصريين والعرب، بالإضافة إلى كورال الأطفال، من إنتاج الشؤون المعنوية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.



لمسة وفاء.. الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا عن المشير طنطاوى

وشاهد الرئيس السيسى، فيلما تسجيليا بعنوان "لمسة وفاء" عن المشير الراحل محمد حسين طنطاوى، وزير الدفاع ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، وذلك ضمن فعاليات الندوة التثقيفية للقوات المسلحة.

الرئيس يلقى كلمة فى الندوة التثقيفية للقوات المسلحة

وألقى الرئيس عبد الفتاح السيسى كلمة خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة أكد فيها أن حرب أكتوبر ستبقى نقطة تحول فى تاريخنا المعاصر ورمزا لشموخ مصر وعزتها وصلابتها.

كلمة الرئيس السيسى فى الندوة التثقيفية بمناسبة انتصارات أكتوبر المجيدة

السيسى: نصر أكتوبر رمز لشموخ مصر وعزتها وصلابتها

السيسى: الحروب أصبحت غير نمطية لتدمير الأوطان من داخلها

وأوضح أن الحروب أصبحت غير نمطية لتدمير الأوطان من داخلها،، مؤكدا أن تحديات وبطولات جيل أكتوبر ستبقى نموذجا ملهما للعمل بجد لإعلاء شأن الوطن، ووجه الشكر لكل الأشقاء العرب على وقوفهم مع مصر فى وقت الحرب والتنمية.



السيسى: تبقى تحديات وبطولات جيل أكتوبر نموذجا ملهما

السيسى يشكر الأشقاء العرب على وقوفهم مع مصر فى الحرب والتنمية

السيسى: نستذكر تحديات ما بعد 1967 حتى لا تتكرر



وأكد الرئيس أن الجيش يرد الفضل للشعب المصرى من خلال المشاركة فى مشروعات التنمية فى كل المجالات، مشددا على ضرورة أن يظل الشعب المصرى كله على قلب رجل واحد مواجهة أى تحديات ودحر أى مؤامرات تحاك ضده، مشيرا إلى استذكار التحديات التى واجهت مصر بعد فترة عام 67 مهم حتى لا تتكرر مرة أخرى فى الوقت الحالى.

السيسى: الجيش يرد الفضل للشعب المصرى.. ومن المهم أن نبقى كرجل واحد

السيسى: بكره تشوفوا عطاء ربنا لبلادنا وتستعجبوا

وشدد على ضرورة وحدة المصريين قائلا: "أوعوا حد يفرق بين المصريين، سواء جيش أو شرطة أو قضاء كلنا واحد، كونوا دائما على قلب رجل واحد، وهذا ما حدث عندما حاول الزعيم جمال عبد الناصر الاستقالة".

وأكد أن الدولة المصرية تبذل أقصى جهد لاستمرار النماء والتعمير فى كل جزء من مصر، وهناك تحديات وصعاب ولكن بفضل الله سنتجاوز ذلك، مضيفا "بكرة تشوفوا عطاء ربنا لبلادنا وتستعجبوا من ذلك".

يارب تنصرنا وتسترنا.. الرئيس السيسى يدعو الله فى ذكرى نصر أكتوبر

السيسى: لن نترك أرضا فى سيناء دون تنمية



السيسى يبحث هاتفيا مع نظيره الفلسطينى جهود عملية السلام

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وتناول الاتصال مناقشة آخر التطورات فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وعملية السلام.



وأكد الرئيس استمرار الجهود المصرية الحثيثة تجاه القضية الفلسطينية، بالتنسيق الوثيق مع الأشقاء الفلسطينيين، بهدف إعادة الحيوية لملف عملية السلام، من أجل استعادة حقوق الشعب الفلسطينى وتعزيز الأمن والاستقرار بالمنطقة.



عاجل.. السيسى يعزى نظيره التونسى هاتفيا فى وفاة ثلاثة عسكريين

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى، اتصالا هاتفيا مع الرئيس قيس سعيد، رئيس تونس، قدم من خلاله التعازى فى وفاة 3 عسكريين إثر سقوط مروحية عسكرية، أثناء تنفيذ تدريب بولاية "قابس"، معبرا عن دعم مصر لإجراءات وجهود الرئيس قيس سعيد، الرامية إلى بناء مستقبل أفضل للشعب التونسى الشقيق، وتحقيق الاستقرار فى البلاد، واستعداد مصر لتسخير كل إمكاناتها لتقديم المساعدة اللازمة فى هذا الإطار.



السيسى: القوات المسلحة أثبتت قدرة المصريين على إنجاز عمل يتجاوز المستحيل

توجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التى أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت فى ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكرى يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة فى الإعداد والتخطيط.



وكتب الرئيس فى تدوينة عبر حسابه الرسمى على موقع "فيسبوك": "فى الذكرى الثامنة والأربعين لنصر أكتوبر العظيم، أتوجه بتحية تقدير واعتزاز لقواتنا المسلحة الباسلة التى أعادت إلى الأمة كلها الثقة بنفسها، وأثبتت فى ذلك النصر، قدرة المصريين على إنجاز عمل عسكرى يتجاوز المستحيل، تم تنفيذه بدقة فى الإعداد والتخطيط، وبسالة فى الأداء تجسد أسمى المعانى فى حب أبناء هذا الشعب للوطن واستعدادهم الدائم لبذل الروح دفاعا عن ترابه".