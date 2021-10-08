ادرس فى مصر.. ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة سوهاج

جدة - نرمين السيد - نظمت الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين "ورشة عمل لجذب الطلاب الوافدين للدراسة بجامعة سوهاج» وذلك تحت إشراف أشرف العزازى رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات بالوزارة، وبحضور مصطفى عبدالخالق القائم بعمل رئيس جامعة سوهاج، وهالة مقلد المستشار الفنى بالإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالى، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، وعدد من الطلاب الوافدين الدارسين بجامعة سوهاج.





وذلك فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، وتنفيذًا للتكليفات الرئاسية، وتوجيهات خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وتماشيًا مع خطة تطوير منظومة الطلاب الوافدين، والعمل على بحث أوجه جذب الطلاب الوافدين للدراسة فى الجامعات المصرية.

بدأت الورشة بكلمة مسجلة للدكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين، تقدمت خلالها بخالص الاعتزاز والوفاء لجامعة سوهاج؛ لتعاونها فى الترويج لمبادرة "ادرس فى مصر" مشيرة إلى عراقة الجامعة، ودخولها ضمن التصنيفات العالمية للجامعات، بالإضافة إلى نسبة التخفيض على المصروفات الدراسية بنسبة 35%.

كما تناولت رشا أهمية جذب الطالب الوافد فى إطار مبادرة "ادرس فى مصر"، والتى أطلقتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، تنفيذًا لتكليفات رئيس الجمهورية لتطوير رعاية شؤون الطلاب الوافدين بالجامعات المصرية، حيث يسهم زيادة أعداد الطلاب الوافدين فى رفع التصنيف الدولى للجامعات، مشيرة إلى أن دعم القيادات بتطوير هذه المنظومة، سوف يثمر فى تخريج طالب وافد يكون سفيرًا لمصر.

وخلال كلمته أكد مصطفى عبدالخالق، أن الجامعة تسعى لتطوير منظومة الطلاب الوافدين، وتقديم خدمات مميزة لهم، مضيفًا أن ورشة العمل ناقشت آليات جذب الطلاب الوافدين من الدول المختلفة للدراسة بالجامعة، وتقديم خدمات تعليمية مميزة لجذب أكبر عدد من الطلاب.

ومن جانبه أشار حسان النعمانى نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث ورئيس طلاب من أجل مصر إلى الدعم اللامحدود سواء المادى أو المعنوى الذى تقوم به الجامعة لإدارة الوافدين، مشيدًا بالإمكانات المادية التى تمتلكها الجامعة، وما تتميز به من موقع جغرافى ومنشآت على أعلى وأحدث مستوى من الجودة، بجانب الكوادر العلمية المتميزة من أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا أنه تم دراسة مشاكل الطلاب الوافدين بمرحلة الدراسات العليا فيما يخص التسجيل ومناقشة رسائل الماجستير والدكتوراه، بالإضافة إلى حل مشاكل الإقامة وسرعة إنهاء إجراءات استقبال ملفات الطلاب وقبولها بالكليات، بالإضافة إلى وضع برامج ترفيهية مميزة لدمجهم فى الأنشطة والفعاليات الطلابية، مطالبًا الجميع بالتكاتف من أجل استقطاب أكبر عدد من الطلاب الوافدين، لأهميته فى إعلاء تصنيف الجامعة محليًّا ودوليًّا.

وعلى هامش ورشة العمل تم تكريم الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور حسان النعمانى بمنحهما درع "ادرس فى مصر" تقديرًا لدعمهما وجهودهما فى إنجاح المبادرة، كما تم تكريم الدكتورة هالة مقلد بمنحها درع الجامعة.