جدة - نرمين السيد - وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن تعطل حركة القطارات كانت بسبب تدلى كابل ضغط عالى تابع لشركة نقل الكهرباء أعلى السكة بكم 11.200 بحوش المحطة ومعارض لحركة مسير القطارات، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات الاحترازية بحجز القطارات على جانبى العطل، وجار التعامل مع الحدث بمعرفة شركة نقل الكهرباء لرفع الكابل لعودة الحركة إلى طبيعتها.

ولفتت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى قيامها حاليا بتدوير القطارات من محطة برطس لخدمة الركاب.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السكة الحديد تصدر بيانًا عن تعطل حركة القطارات بمحطة أوسيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.