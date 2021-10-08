صور.. تعقيم مدارس الجيزة استعدادا للعام الجديد

جدة - نرمين السيد - وكلف أحمد راشد، محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء، والمراكز، والمدن، بالتعاون مع قيادات مديرية التربية والتعليم، ومدراء الإدارات التعليمية، كل فى نطاقه لتكثيف حملات الرش والتطهير والتعقيم للمدارس.

كما وجه محافظ الجيزة بإجراء جولات ميدانية للمرور على المدارس للتأكد من جاهزيتها ورصد المشاكل والعمل على حلها فى أسرع وقت من أجل توفير كافة سبل الراحة لأبنائنا الطلاب والقائمين على العملية التعليمية فى العام الدراسى الجديد.

ووجه المحافظ مديرى الإدارات التعليمية بالتأكد من توافر اشتراطات السلامة الإنشائية والأمان بالمدارس والمنشآت التعليمية، والتأكد من تغطية جميع البالوعات وسلامة أسوار المدارس، والزجاج، والشبابيك، وأسلاك الكهرباء، وضرورة توفير طفايات الحريق، وغسيل ونظافة خزانات المياه، مع متابعة أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بصورة مستمرة، مؤكدا على تقييم أداء مديرى المدارس بشكل دورى.

وشدد المحافظ على رؤساء الأحياء والمراكز برفع كفاءة النظافة، ومراجعة أعمدة الإنارة، وإزالة كافة مظاهر الإهمال والإشغالات الموجودة بمحيط المدارس، وذلك بشكل دورى.

وأشار المحافظ إلى أن العام الحالى سيشهد دخول 71 مدرسة جديدة وتوسعات للخدمة والتى ستساهم فى تقليل الكثافات الطلابية داخل الفصول، والتى تبلغ تكلفتها نحو 660 مليون جينه، بإجمالى 1724 فصلاً دراسياً، وذلك بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، والهيئة العامة للأبنية التعليمية.

وأضاف المحافظ أنه سيتم دخول 41 مدرسة إنشاء جديد للخدمة، بتكلفة تقديرية حوالى 490 مليون جنيه، بإجمالى 1182 فصلا دراسياً، و26 مدرسة توسعات، تم دخولها الخدمة بتكلفة تقديرية بحوالى 129 مليونا، بإجمالى 501 فصل، بالإضافة إلى 4 مدارس إحلال كلى وجزئى وتعلية، بتكلفة تقديرية حوالى 41 مليون جنيه، بإجمالى 41 فصلا دراسيا.

وأكد المحافظ على تنفيذ كافة التجهيزات التى تكفل الحفاظ على الصحة العامة للطلاب، والتأكيد على تنظيم عملية دخول وخروج الطلاب لمنع التزاحم والتواجد المستمر للزائرة الصحية بالمدارس.