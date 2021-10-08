جامعة القاهرة تعلن جداول تسكين الطلاب بالمدن الجامعية

جدة - نرمين السيد - بدأت مدن جامعة القاهرة، فى إعلان جداول التسكين لبدء إجراءات استقبال وتسكين الطلاب القدامى للإقامة بها خلال فترة الدراسة بالعام الجامعى الجديد 2021 - 2022، وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، على أن يتم تسكين الطلاب المستجدين وإعلان جداول تسكينهم لاحقًا بعد الانتهاء من إجراءات الالتحاق بكلياتهم.





وقال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة فى تصريح له اليوم، إن المدن الجامعية التى تتسع لنحو 14 ألف طالب وطالبة من مختلف المحافظات والدول العربية والأجنبية، أنهت استعداداتها لاستقبال الطلاب، بعمليات تعقيم موسعة، والاستعانة بالكواشف الحرارية وأجهزة التعقيم على بواباتها للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، مشددًا على أنه سيقتصر الإقامة بالمدن الجامعية على الذين تلقوا التطعيم فقط.

وأكد رئيس جامعة القاهرة، أنه لا زيادة فى مصروفات المدن الجامعية هذا العام، على الرغم من زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التى تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب، مشيرًا إلى استيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجى ومن مشقة السفر والعودة يوميًا مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.

ووجه الدكتور محمد الخشت، بتوفير الرعاية الطبية الفائقة للطلاب، واتخاذ جميع التدابير الاحترازية اللازمة لمنع العدوى والحفاظ على سلامة الطلاب، كما وجه بتقديم وجبات جافة وطازجة يختار منها الطلاب حسب رغبتهم، مشيرًا إلى أن التغذية ستكون مجانية لغير القادرين.

وأشار الخشت إلى أن المدن الجامعية ليست مجرد سكن للطلاب المغتربين فحسب وإنما هى بمثابة الأسرة البديلة فى تقديم الرعاية للطلاب والطالبات فى جميع النواحى العلمية والثقافية والرياضية، موضحًا حرص الجامعة على توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب.

جدير بالذكر أن جامعة القاهرة بها 5 مدن طلابية هى: مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد، وشهدت هذه المدن خلال الأعوام الماضية عمليات تطوير شملت رفع كفاءة البنية التحتية التكنولوجية، وتوفير شبكة إنترنت لاسلكى بمدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات ومدينة الطالبات بالجيزة ومدينة الطالبات بالرعاية، وتركيب شاشات وريسيفرات وأطباق استقبال القنوات الفضائية بكل الغرف.