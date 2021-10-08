النيابة الإدارية تحقق فى العثور على كميات من لقاح كورونا بجوار ترعة بالمنيا

أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح "ڤيروس كورونا"، ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا. وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، رصدت تداول الواقعة أمس الخميس الموافق 7 أكتوبر 2021، في عدد من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على المستشار رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق عليه فور انتهاء التحقيقات. فيما باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم 420 / 2021 بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل من محمد يحيى العطار، رئيس النيابة، محمود خليفة رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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