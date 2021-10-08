/655008/تحقيق-عاجل-في-واقعة-عثور-عدد-من-المواطنين-على-كميات-كبيرة-من-لقاح-كورونا-بجوار--إحدي-الترع-بالمنيا

أمر المستشار عزت أبو زيد، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح «ڤيروس كورونا» ملقاة بجوار إحدى الترع بنطاق مركز بني مزار بمحافظة المنيا.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل عثور عدد من المواطنين على كميات كبيرة من لقاح كورونا بجوار إحدي الترع بالمنيا التحقيقات وكانت إدارة الإعلام برئاسة الهيئة، قد رصدت تداول الواقعة أمس الخميس الموافق ٧ / ١٠ / ٢٠٢١ في عدد من المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي، وبعرض الواقعة على معالي المستشار رئيس الهيئة، كلف النيابة الإدارية ببني مزار، بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة وعرض الأوراق على سيادته فور انتهاء التحقيقات. النيابة الإدارية هذا وقد باشرت النيابة الإدارية ببني مزار تحقيقاتها في الواقعة على الفور، وقام المستشار كمال دراز، مدير النيابة، بقيد البلاغ بالقضية رقم ٤٢٠ / ٢٠٢١ بني مزار، وتشكيل فريق تحقيق من كل الأستاذ محمد يحيى العطار، رئيس النيابة، الأستاذ محمود خليفة، رئيس النيابة، لسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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