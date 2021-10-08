/655011/أسعار-المواصلات-ثابتة-الحكومة-تنفى-ارتفاع-تعريفة-الركوب-بعد-زيادة-البنزين

كشفت مصادر صحفية لموقع دوت الخليج، إنه لا زيادة فى أيًا من أسعار تعريفة المواصلات العامة، عقب ارتفاع سعر البنزين أمس الخميس.

دوت الخليج

أسعار البنزين فى مصر

وأشارت مصادر بمحافظة القاهرة، أن أسعار المواصلات العامة ستظل ثابتة بالرغم من ارتفاع أسعار البنزين، ويشمل ذلك مواصلات النقل الجماعي والتاكسي والسرفيس.

كما أكدت أنه لا نية نهائيًا للزيادة، مشيرًا إلى أنه سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه من يحاولون زيادة أسعار البنزين فى الفترة الحالية.

وكان وزير البترول، الدكتور طارق الملا، قد أعلن أمس زيادة فى أسعار البنزين فى مصر، والتى تمشل بنزين 80 وأيضًا بنزين 90.

أسعار البنزين والمازوت الجديد

وجاءت الأسعار الجديدة على النحو التالي:

لتر بنزين 80 : 7 جنيهات

لتر بنزين 92 : 8.25 جنيه

لتر بنزين 95 : 9.25 جنيه

طن المازوت للقطاع الصناعي : 4200 جنيه

متر مكعب الغاز الطبيعي للسيارات : 3.75 جنيه