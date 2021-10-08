/655013/كنت-سبب-في-خراب-بيتنا-وهذا-عدد-زيجاتي-تصريحات-مثيرة-للجدل-لسهير-رمزي

حلت الفنانة القديرة سهير رمزي ضيفة على برنامج «السيرة»، الذي تقدمه الإعلامية وفاء الكيلاني على قناة «dmc»، أمس الخميس، وفجرت تصريحات مثيرة للجدل حول علاقتها بأشقائها وعدد زيجاتها والكثير من الأمور الأخرى.

دوت الخليج يرصد تصريحات الفنانة القديرة سهير رمزي المثيرة للجدل خلال استضافتها ببرنامج «السيرة».

سهير رمزي لا تتعرف على شكل أشقائها

أوضحت سهير رمزى أنها لم تعش مع إخوتها بعد انفصال والديها لذلك هي لا تعرفهم، وقالت: "لو شفت إخواتى فى الشارع مش هعرفهم هم يعرفنى لكن أنا معرفهمش". مضيفة: "كنت قاعدة بتعشى سمك فى بورسعيد بعد تكريمى من المحافظ جت واحدة تسلم عليا افتكرتها معجبة، قالت لى: أنا أختك".

سهير رمزي سبب انفصال والديها

وقالت سهير رمزى خلال الحلقة إنها كانت مدللة فى طفولتها وكانت سببا فى انفصال والديها، موضحة: "أنا كنت مدلعة دلع أوفر.. دخلت على أبويا ومعاه واحدة فى مكتبه ضربنى بالقلم.. قلت هديله زومبة وكدبت على ماما وقلت لها: شفته بيبوس واحدة.. وده خرب البيت".

سهير رمزي تضع والدها في مأزق

وأضافت سهير رمزى: "بصراحة هو مابسهاش.. بس شكل قعدتهم فيه استلطاف، لما شخط فيا قلت أكيد فيه حاجة".

زيجات سهير رمزي المتكررة

و كشفت رمزي عن عدد زيجاتها المتكررة، وقالت خلال لقائها: " أول جوازة ليا من حلمي بكر، وكان عندي 16 سنة، والعصمة مكنتش في إيدي وانفصلنا بسبب رفضه دخولي التمثيل، وتاني جوازة قعدت 4 سنين".

وأضافت: "تالت جوازة كانت من رجل أعمال عربي، وقعدنا حوالي 7 سنين وسبنا بعض بسبب الغيرة، والرابعة كانت الفنان محمود قابيل واستمرت لمدة سنة واحدة وكانت سنة حلوة".

وتابعت : "خامس جوازة من رجل الأعمال سيد متولى، وقعدنا متجوزين 7 أو 8 سنين واطلقنا ورجعنا تاني، وسادس جوازة رجل أعمال سوري واستمرت أقل من سنة".

وأكملت: "والجوازة السابعة الفنان فاروق الفيشاوي، وقعدنا متجوزين 5 سنين وأطلقنا ورجعنا 3 مرات، والجوازة الثامنة علاء الشربيني والله أعلم هتكمل ولا لأ".