/655014/الحماية-المدنية-تسيطر-على-حريق-داخل-شقة في-عين-شمس

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة، اليوم الجمعة، في السيطرة على حريق نشب داخل شقة بإحدى العقارات السكنية بمنطقة عين شمس دون وقوع إصابات.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق نشب داخل شقة بإحدى العقارات السكنية في عين شمس

تفاصيل الحريق

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة، إخطارا يُفيد بإندلاع حريق داخل شقة بإحدى العقارات السكنية بالدور الثاني، وعلى الفور تم الدفع بسيارتي إطفاء، وتم فرض كردون أمني حول الواقعة، وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق قبل انتشاره إلى العقارات المجاورة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفي سياق أخر كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات تلقي قسم شرطة ثالث المنتزه بمديرية أمن الإسكندرية، بلاغا من أحد الأشخاص وكريمته، مقيمان بدائرة قسم شرطة الجمرك، بقيام مجهولين باختطاف نجلته داخل مركبة «توك توك» حال سيرها بمنطقة الفلكي دائرة القسم تحت تهديد السلاح الأبيض، وقيام 3 منهم بالتعدي عليها كُرهاً عنها وتصويرها بالهاتف المحمول الخاص بأحدهم.

جرى تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية، نتج عن تحديد مرتكبي واقعة الخطف، وهم أربعة أشخاص لثلاثة منهم معلومات جنائية، جميعهم مقيمون بدائرة القسم.

ضبط الهاتف والأسلحة المستخدمة في الخطف

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة جرى استهدافهم وأمكن ضبطهم، وبمواجهتهم أمام رجال مباحث اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه، وأرشدوا عن الأسلحة البيضاء المستخدمة في ارتكاب الحادث، الهاتف المستخدم في تصوير المجني عليها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.