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جامعة الأزهر تقرر إلغاء التعامل نهائيا بالكتاب الورقي

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قررت جامعة الأزهر، منع التعامل بالكتاب الورقي، والاستعاضة عنه بأقراص مدمجة، بدءا من العام الدراسي الحالي.

دوت الخليج

جامعة الأزهر تقرر إلغاء التعامل نهائيا بالكتاب الورقي

ونص قرار جامعة الأزهر الخاص على عدم بيع أو طباعة كتب أو مذكرات أو أي مواد ورقية بدءا من العام الجامعي 2022/2021، اتساقا مع رؤية الدولة للتحول الرقمي.

الأزهر يلغى التعامل نهائيًا بالكتاب الورقي

ونص القرار، على إفادة مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، بأقراص مدمجة "cd"، تقسم داخليا إلى مجلدات باسم كل شعبة "البرامج الدراسية داخل كل مجلد للشعبة لكل فرقة دراسية.

انظر نص قرار الأزهر بعدم التعامل بالكتاب الورقي

وتضمن القرار، إقرار عضو هيئة التدريس باسم الكتاب ومحتواه ومسئوليته الكاملة عما يتضمنه وموافقته على نشره إلكترونيا، وموافقة مجلس القسم على تدريس الكتاب ضمن مقررات القسم للكليات النظرية والعملية. ونص القرار على ما يلي: 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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