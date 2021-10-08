مستشار الرئيس للصحة:لازلنا بالموجة الرابعة من كورونا والحالات بسيطة ومتوسطة

كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، في تصريح خاص لــ "دوت الخليج "،أن مؤتمر الجمعية المصرية لأمراض الصدر والتدرن سيعقد بالقاهرة في الفترة من 27 الى 29 أكتوبر 2021 ويشرُف المؤتمر هذا العام برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويعقد المؤتمر تحت عنوان " تجربة مصر الرائدة للتعامل مع كوفيد 19".

وقال أن المؤتمر بالإضافة الى مناقشة فيروس كورونا وطرق تشخيصه وعلاجه، فهناك موضوعات أخرى يتم مناقشتها في كل مجالات الأخرى من التشخيص والعلاج والوقاية، مشيرا الى أنه سيتم حضور المؤتمر للعدد المسموح به، وعلى منصات التواصل الاجتماعى يشارك بالمؤتمر 14 ألف طبيب.

وقال، إن جميع الأجهزة الحديثة يتم توفيرها في مصر، والتي تساعد في التشخيص الدقيق وتعطى فرصة للمرضى للتشخيص والعلاج المبكر، مما يعطى نتائج أفضل في علاج المرضى المصريين، مؤكدا إن أطباء مصر أصبح لديهم خبرة في التعامل مع هذه الأجهزة.

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إننا لازلنا في الموجة الرابعة، موضحا، أن هناك تزايدا في أعداد فيروس كورونا، كما أن هناك تزايدا أيضا في إعطاء التطعيمات، مضيفا " هذا شئ إيجابي"، ولكن هناك فئات محددة لابد أن تحصل على تطعيم الأنفلونزا.

وقال، إنه لا يوجد تعارض بين لقاحى كورونا والأنفلونزا، حيث إن فيروس كورونا يعطى لكل الفئات، لكن أطباء الأمراض الصدرية يطلب من بعض الفئات تناول تطعيم الأنفلونزا لذلك عليهم التطعيم، وخصوصا مع قدوم فصل الشتاء، مضيفا، مازلنا في الموجة الرابعة، وهذا يدعونا إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية من التباعد الاجتماعى وارتداء الكمامات، والبعد عن التجمعات، حتى نحد من هذه الموجة، مؤكدا إنه من الملاحظ في هذه الموجة نظرا للتطعيمات ونظرا للاستجابة لطرق الوقاية فان الحالات المصابة حالات بسيطة أو متوسطة ويتم التعامل معها، والحالات التي تحتاج الى دخول المستشفى، أو الرعاية المركزة، هناك قدرة استيعابية كبيرة جدا لهذه الحالات، والتعامل معها سواء بوجود الأسرة بالمستشفيات، والأدوية، والمستلزمات الطبية.

وأوضح، إن هناك تجارب على مجموعة من الأدوية لعلاج فيروس كورونا، ولكن لم يسجل رسميا أي عقار منهم حتى الآن، مشيرا إلى إنه لا يوجد حتى الآن دواء مخصصا لهذا الفيروس، والمستخدم حاليا هي الأدوية المتاحة، والتي تعالج أمراضا أخرى ولكنها تستخدم في الحد من أعراض فيروس كورونا، موضحا إننا نتابع عن كثب هذه الأدوية وبمجرد تسجليها سيتم توفيرها للمريض المصرى.