«بنظام الفوركس»..القبض على تشكيل عصابي لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

/655012/بنظام-الفوركسالقبض-على-تشكيل-عصابي-لقيامهما-بالنصب-والاحتيال-على-المواطنين-بالقاهرة

تمكنت أجهزة بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 سيدات، بقيام إحدى السيدات وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل القبض على سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة

نظام الفوركس

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، وتلقي مبالغ مالية بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس.

مجال المضاربة بالبورصات العالمية

وبإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة، تم التأكد، مما أسفرت عن قيام إحدى السيدات وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، بالنصب والاحتيال على الشاكين وتلقي مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس، من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن في سداد الأرباح لفترة زمنية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير مكان إقامتهما والتنقل في العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.

أعترافات المتهمين

وبعد تقنين كافة الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهما، أمكن ضبطهما بدائرة قسم مدينة نصر أول بالقاهرة، وبمواجهتهما أمام رجال المباحث أعترف بالواقعة على النحو المشار إليه، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.