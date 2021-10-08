/655016/راحت-معاك-روحي-إيمي-طلعت-زكريا-تحيي-ذكرى-رحيل-والدها-من-أمام-قبره

حرصت الفنانة الشابة إيمي، على إحياء الذكرى الثانية لوفاة والدها النجم الراحل طلعت زكريا التي تحل اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر.

دوت الخليج يرصد إحياء الفنانة إيمى لذكرى رحيل والدها النجم طلعت زكريا.

إيمي طلعت زكريا من أمام مقبرة والدها

نشرت إيمي صورة من أمام مقبرة والدها على حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالها وهي تقرأ له أيات من القرآن الكريم.

وعلقت عليها بكلمات مؤثرة قائلة: "8 أكتوبر 2019، زي النهاردة من سنتيت راح مني أغلى حاجة في دنيتي وراحت معاه روحي.. من وقتها وأنا تايهه ومش عارفة اعيش زي زمان".

وتابعت إيمي: "بس ربنا حنين أوي وبيصبرني وبيقويني.. ربنا يرحمك يا بابا ويرحم أمواتنا جميعًا، في الجنة ونعيمها يا أغلى الناس.. ادعولوا من فضلكم".

وفاة طلعت زكريا

توفى الفنان الكوميدى طلعت زكريا بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهو 59 عامًا، حيث تدهورت، وتم نقله لإحدى مستشفيات السادس من أكتوبر، ليتوفى هناك.

آخر أعمال طلعت زكريا السينمائية

يذكر أن آخر أعمال طلعت زكريا فيلم "حليمو أسطورة الشواطئ" والذى تم عرضه فى السينمات فى ديسمبر 2017، وشارك فى بطولته كل من دينا وريم البارودى وأمينة ونرمين ماهروبيومى فؤاد وإخراج محمد سعيد، كما انتهى طلعت قبلها من تصوير فيلم جديد بعنوان «الموقف» بمشاركة منة فضالى ومحمد رضا وريكو وإخراج ممدوح زكى.

السيرة الذاتية لطلعت زكريا

ولد الفنان الراحل طلعت زكريا في الإسكندرية عام 1960، وأصيب عام 2007 بالتهاب في أحد شرايين المخ مما أدى إلى إصابته بغيبوبة لكنه تعافى منها لاحقا