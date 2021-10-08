التضامن فى أسبوع.. توقيع كتاب أعداء مصر والمشاركة فى احتفالية يوم القضاء

جدة - نرمين السيد - نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعى على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، مقطع فيديو يرصد أبرز أنشطة الوزارة خلال أسبوع فى الفترة من الأول من أكتوبر حتى 6 أكتوبر.





شاركت وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى حفل توقيع كتاب «أعداء مصر الخمسة» للمستشار أمير رمزى الذى يناقش تحديات الفقر والمرض والجهل والفوضى والظلم، كما خصصت 15 مليون جنيه لتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لحماية مرضى السكر بالشراكة مع مؤسسة صناع الخير.

كما شاركت نيفين القباج فى أول احتفالية ليوم القضاء المصرى بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وأطلقت مع وزيرة الصحة المرحلة الثانية من منظومة بطاقات الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، كما شاركت فى لجنة التسيير بين الحكومة المصرية ومنظمات الأمم المتحدة لمناقشة مصادر تمويل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

بالإضافة إلى توقيع بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية بروتوكول تعاون لـ"تحسين الظروف المعيشية للأفراد والمجتمعات فى مصر"، تحت رعاية التضامن الاجتماعى وبحضور السفير الإيطالى.

وافتتحت الدكتورة هالة رمضان مدير المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية البرنامج التدريبى لتنمية مهارات القيادة للعاملين بدار الإفتاء المصرية.

والتقت وزيرة التضامن بقادة الرأى وكبار الكتاب ورؤساء التحرير والإعلاميين لبدء تنفيذ مبادرة "بالوعى مصر بتتغير للأفضل" فى محافظات حياة كريمة بالشراكة مع مؤسسة حياة كريمة، وكثفت الوزارة الجهود الرامية إلى ميكنة وحوكمة الإجراءات والبيانات لمكافحة الفساد ولتعزيز آليات الشفافية والمساءلة.

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعى وصندوق تحيا مصر لإنشاء مركز للخدمات الاجتماعية بمجمع صندوق تحيا مصر بقرية سيدى عبدالرحمن بالعلمين، بالإضافة إلى تعاقد بنك ناصر الاجتماعى على إنشاء مقر جديد بالمجمع بمساحة 700 م2 لتسهيل الخدمات البنكية لسكان العلمين والمناطق المحيطة.

واستقبلت وزيرة التضامن الاجتماعى "نجلاء فتحى" أحد أبناء مصر فى إطار برنامج إعداد "قيادات شابة" بالشراكة مع منظمة "بلان إنترناشيونال"، والتقت بالمايسترو سليم سحاب لبحث استعدادات مشاركة كورال أطفال مصر فى الاحتفال بأعياد الطفولة.

كما تم تنفيذ 108 آلاف زيارة منزلية لتوعية الأسر من أضرار الإدمان فى سبتمبر 2021 وتقديم الخدمات العلاجية الى 4914 مريض إدمان بالمناطق المطورة "بديلة العشوائيات‪".

ووصل الهلال الأحمر المصرى بخدماته الصحية والنفسية والتعليمية إلى 90 ألف لاجئ عربى وإفريقى فى أماكن تواجدهم فى القاهرة الكبرى والإسكندرية.