صور.. افتتاح مسجد الشيخ زايد فى الساحل الشمالى

جدة - نرمين السيد - وأدى الدكتور عبد الرحمن نصار، وكيل مديرية الأوقاف بالمحافظة، خطبة الجمعة بالمسجد عقب افتتاحه، وذلك بحضور اللواء إسماعيل القرقاوى، رئيس الاتحاد العربى والإماراتى لكرة السلة.

وتحدث نصار، خلال الخطبة عن فضل الشهادة ومنزلة الشهيد وفلسفة الحرب في الإسلام، مؤكدا أن الحرب شرعت فى الإسلام لرد الظلم والعدوان.

وأكد وكيل مديرية الأوقاف، أن الإسلام ليس متشوقا للقتال ولا لسفك الدماء بل إنه يكف عنها ما وجد إلى ذلك سبيلا، قائلا:"الإذن بالقتال ضيق ومحدود ومشروط".

ومن جانبه، ثمن خشبة، جهود مديرى الإدارات والمفتشين والأئمة وجميع العاملين فى إعداد المساجد لاستقبال المصلين، والالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا.