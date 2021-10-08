«تشدد وتشجع».. افتتاح النشاط الرياضى لمهرجان الأسرات الجامعية

جدة - نرمين السيد - أقيم بملعب الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم، حفل افتتاح النشاط الرياضى لمهرجان "تشدد وتشجع" الذى تنظمه الأمانة العامة للأسرات الجامعية، بأسقفية الشباب، لعام 2021.





وشهد الاحتفال، الذى أقيم وسط تطبيق دقيق للإجراءات الاحترازية الأنبا رافائيل، الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والكابتن شوقى غريب، المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية إلى جانب أعضاء الأمانة العامة للأسرات الجامعية. من جانبه أعرب الكابتن شوقى غريب، عن سعادته بالمشاركة فى المهرجان للمرة الثانية، وطالب الشباب باستغلال الطاقات لديهم وتوظيفها فى المكان الصحيح، مؤكدًا على ضرورة ممارسة الرياضة والمشاركة فى أنشطة المهرجان. يذكر أن المهرجان من الأنشطة المركزية لخدمة الأسرات الجامعية، ويتضمن المهرجان 3 أنشطة رئيسية هى: النشاط الروحى، النشاط الفنى، النشاط الرياضى.

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