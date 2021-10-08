زوجة رئيس أساقفة كانتربرى تلتقى طلاب معهد الكتاب المقدس السودانيين

جدة - نرمين السيد - زارت كارولين ويلبى زوجة رئيس أساقفة كانتربرى، اليوم الجمعة، طلاب معهد جبال النوبة لعلوم الكتاب المقدس التابع للكنيسة الأسقفية فى جلسة تعرفت فيها على أحوال الطلاب وتحدياتهم.





جاء ذلك بصحبة مادلين سوستانيس زوجة رئيس الأساقفة سامى فوزى وبحضور الأرشيدياكون عماد باسيليوس رئيس مجلس الأساقفة وراعى كنيسة القديس ميخائيل وجميع الملائكة.

قالت كارولين ويلبى فى بداية لقائها مع الطلاب: سعيدة بوجودى معكم، لأتعرف أكثر على المعهد فمنذ 8 سنوات أصبح زوجى رئيسًا لأساقفة كانتربرى، لذلك وجدت نفسى فى منصب لم أعتد عليه ولكنها كانت فرصة أقابل فيها أسقفين انجليكان من كل أنحاء العالم، مضيفة: وكانت كما زرت السودان أثناء تدشين إقليم مستقل.

وقالت ويلبى للطلاب: شعرت وسطكم إننى مع عائلتى ونحن لدينا فى لندن خبرات مماثلة عندما يأتى الشباب من دول مختلفة حول العالم لتقضية عشرة أشهر ليتعلموا دراسة الكتاب المقدس والخدمة.

استمعت كارولين ويلبى إلى مشاركات الطلاب بالمعهد وتحدياتهم وظروفهم وخبراتهم فمعظمهم من السودان وجبال النوبة تحديدًا إذ أجمع الطلبة على أن التحديات كانت صعبة وكثيرة فى البداية ولكن ما اختبروه داخل الكنيسة الأسقفية ساعدهم كثيرًا للمضى قدمًا فى حياتهم فى مصر، مؤكدين إن المجتمع المصرى مُرحبًا بهم خاصة أن كثيرين منهم تركوا بلدهم السودان منذ سنوات طويلة.

كما أكد الطلاب، أن الدراسة غيرت حياتهم ومفاهيمهم عن الإيمان لأن فهم الكتاب المقدس وإدراك كلمة الله حمل عنهم أثقال الحياة وعلمهم كلمة الله بالحق.

انتهى اللقاء بالصلاة وصورة جماعية.