معلومات الوزراء: 53.6 مليون مستخدم لفيسبوك فى مصر

جدة - نرمين السيد - أفرزت ثورة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، نمطًا إعلاميًّا جديدًا يختلف فى مفهومه وسماته وخصائصه ووسائله عن وسائل الإعلام التقليدية؛ حيث بزغ نجم الإعلام الرقمى، فى خِضَم الطفرة التكنولوجية التى يشهدها العالم، والذى يُعد ترجمةً لما وصل إليه البشر من تطور تكنولوجى عمَّق من قدراتهم على التواصل عبر الكثير من الوسائط التكنولوجية الحديثة.





ونظراً لأهمية هذا الملف وتعاظم دور الإعلام الرقمى فى وقتنا الراهن، أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، نشرته الأسبوعية تحت عنوان "الإعلام الرقمى.. التداعيات الاجتماعية".

وقد سلطت النشرة الضوء على العديد من الموضوعات ذات الصلة بالإعلام الرقمى، منها مفهوم الإعلام الرقمى.. النشأة والاقتراب، وخصائص الإعلام الرقمى، والمفاهيم ذات الصلة، وأرقام ومؤشرات، والإعلام الرقمى فى مصر، والتداعيات الاجتماعية للإعلام الرقمى، ورؤى وتحليلات، وأخيراً عروض لأهم الكتب ذات الصلة بموضوع النشرة.

وأشارت النشرة، أنه وفقًا لأحدث التقارير الصادرة عن موقع " Data Reportal" فى يوليو 2021، فقد بلغ إجمالى مستخدمى الإنترنت فى العالم 4.8 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 5.7% عن العام السابق، كما بلغ إجمالى المتفاعلين على مواقع التواصل الاجتماعى فى العالم 4.48 مليارات نسمة، بزيادة قدرها 13.1% عن العام السابق 2020.

كما أن أعلى 10 دول عالمياً من حيث نسبة مستخدمى الإنترنت من إجمالى السكان، هم (الدنمارك- الإمارات- كوريا الجنوبية- بريطانيا- السويد- سويسرا- هولندا- السعودية- كندا- ألمانيا).

وبشأن الإعلام الرقمى فى مصر، فقد أوضحت النشرة أنه شهد قفزة نوعية كبيرة خلال السنوات الأخيرة؛ إذ بدأ العديد من الكيانات الإعلامية فى بلورة نماذج رقمية من أعمالها إلى جانب نماذجها التقليدية؛ بهدف توسيع نطاق الوصول إلى المستخدمين والمتابعين، فوفقاً لتقرير "Digital Report 2021"، فقد بلغ عدد مستخدمى الانترنت فى مصر مطلع عام 2021 حوالى 59.19 مليون فرد، كما أن 4.5 مليون مستخدم هو مقدار ارتفاع عدد مستخدمى الانترنت فى مصر بزيادة قدرها 8.1% بين عامى 2020-2021.

وأشار التقرير ذاته، إلى أن معدل انتشار الانترنت فى مصر فى يوليو 2021 بلغ 59%، كما أن 7.36 ساعات هو متوسط عدد الساعات التى يقضيها المصريون على الإنترنت عموماً، منها نحو 4.20 ساعات عبر الهاتف المحمول، فضلاً عن 68% نسبة استخدام الهواتف المحمولة فى التصفح عبر الإنترنت فى مصر "باستثناء استخدام التطبيقات" من إجمالى المتصفح.

ووفقاً أيضاً لتقرير "Digital Report July 2021"، فإن مصر تحتل المركز الــ 9 عالميًا فى وصول إعلانات فيسبوك إلى 47 مليون مستخدم، كما تحتل مصر المركز 20 عالميًا فى وصول فى وصول إعلانات انستجرام إلى 18 مليون مستخدم، والمرتبة الـ 15 عالميًا فى وصول إعلانات يوتيوب إلى 40.5 مليون مستخدم، والمركز الـ 18 عالميًا فى وصول إعلانات تويتر إلى 40.5 مليون مستخدم.

وبشأن معدل استخدام الفيسبوك فى مصر، فقد أشارت النشرة الصادرة عن "معلومات الوزراء" أنه وفقاً لتقرير "Napoleoncat" فإن هناك 53.6 مليون مستخدم لفيسبوك فى مصر، موزعة 62.1% من الذكور، بالإضافة إلى 37.9% من الإناث.