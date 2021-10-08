صور.. إصلاح هبوط أرضى بمنطقة رأس التين فى الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - كانت غرفة عمليات حى الجمرك تلقت بلاغا يفيد حدوث هبوط أرضى بشارع الحجارى تقاطع رأس التين، وانتقل مسؤولى الحى إلى موقع الهبوط لبدء إصلاحه.
وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس حى الجمرك، إنه تبين من المعاينة أن الهبوط الأرضى ناتج عن حدوث كسر بماسورة صرف صحى، منوها أنه جارٍ إصلاحه ورصف موقع الهبوط.
وأوضح رئيس حى الجمرك، أنه تم إعادة تركيب غطاء مطبق صرف صحى بشارع القائد جوهر بعد سقوطه إثر أعمال تكسير ورصف.
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