/655020/سقوط-طالبة-جامعية-من-الدور-الثالث-في-الشرقية

لفظت طالبة جامعية، فى العشرين من عمرها، أنفاسها الأخيرة اليوم الجمعة، إذ فارقت الحياة جراء سقوطها من شرفة الدور الثالث بمنزل أسرتها بلكونة المنزل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير في الشرقية.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل سقوط طالبة جامعية من الدور الثالث فى الشرقية

تفاصيل الواقعة

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء محمد والي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية، إشارة من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بسقوط فتاة من شرفة مسكن أسرتها بالدور الثالث بأحد المنازل بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

الدور الثالث

بالانتقال والفحص، أتضح مصرع فتاة «ن ع» 20 سنة، طالبة جامعية، نتيجة سقوطها من شرفة مسكن أسرتها بلكونة بالدور الثالث بجوار مسجد الصوالحية بدائرة مركز شرطة أبو كبير.

وعلى الفور انتقلت إحدى عربات الإسعاف إلى مكان البلاغ، فيما جرى نقل الجثة إلي مشرحة مستشفى أبو كبير المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف نيابة أبو كبير العامة، التى أخطرت لمباشرة التحقيقات بإشراف المستشار حلمى عطا الله، المحامى العام الأول لنيابات شمال محافظة الشرقية.

وفي سياق أخر تمكنت أجهزة بوزارة الداخلية، في كشف غموض ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من 3 سيدات، بقيام إحدى السيدات وزوجها، بالنصب والاحتيال عليهن والاستيلاء على مبالغ مالية منهن.

نظام الفوركس

نجحت الأجهزة الأمنية، في إلقاء القبض على سيدة وزوجها لقيامهما بالنصب والاحتيال على المواطنين بالقاهرة، وتلقي مبالغ مالية بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس.

مجال المضاربة بالبورصات العالمية

وبإجراء التحريات اللازمة حيال الواقعة، تم التأكد، مما أسفرت عن قيام إحدى السيدات وزوجها، مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل في القاهرة، بالنصب والاحتيال على الشاكين وتلقي مبالغ مالية منهن بزعم استثمارها لهن في مجال المضاربة بالبورصات العالمية والمعادن النفيسة، بما يعرف بنظام الفوركس، من خلال الإعلان عن ذلك النشاط على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم والتزامهما معهن في سداد الأرباح لفترة زمنية، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ لهن والاستيلاء على تلك الأموال بالمخالفة للقانون، كما أكدت التحريات قيامهما بتغير مكان إقامتهما والتنقل في العديد من محال الإقامات المختلفة من حين لآخر للحيلولة دون ضبطهما.