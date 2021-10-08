/655021/ضبط-7-طن-دقيق-مدعم- قبل-تهريبه-وبيعه-بالسوق-السوداء

تحرص الرقابة على المواد التموينية على ضبط المخالفين فى إطار تكليف الأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

ضبط 7 طن دقيق مدعم قبل تهريبه وبيعه بالسوق السوداء

وتنفيذاً لهذه التوجيهات قامت إدارة تموين ههيا برئاسة محمد اﻷلفي" مدير الادارة" بحملة بمشاركة مباحث التموين بالشرقية ومركز شرطة ههيا و تمكنت الحملة أثناء مرورها على بحر مويس أمام مدينة ههيا من ضبط سيارة جامبو محملة بعدد ( 98 ) شيكارة دقيق تمويني إستخراج 82 % من إنتاج أحد المطاحن بمدينة الزقازيق ، وعدد ( 60 ) شيكارة دقيق تمويني استخراج 82 % من إنتاج أحد المطاحن بمدينة جمصة ، بإجمالي كمية مقدارها (158 ) شيكارة بما يعادل ( 7 ) طن و 900 كيلو جرام مهربة بغرض بيعها في السوق السوداء .

تحرير محضر بالواقعة

واسفر عن ذلك تحرر المحضر رقم 1313 لسنة 2021 جنح أ.د.ط. ههيا ، و التحفظ على المضبوطات علي ذمة المحضر بعد أخذ الاقرارات اللازمة بذلك، وتم تسليم السيارة المضبوطة الي مركز شرطة ههيا وذلك للعرض علي النيابة العامة.