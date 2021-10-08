/655023/التشكيل-المتوقع-لمنتخب-مصر-قبل-لقاء-ليبيا-اليوم-بتصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب مصر للقاء ليبيا مساء اليوم، ضمن مباريات الجولة الثالثة، لتصفيات قارة أفريقيا المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وستكون هذه المباراة هي الأولى لكارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، وينتظر الجميع الأداء الجيد خلال المباراة، قبل النتيجة.

ومن المفترض أن تشهد تشكيلة الفراعنة اليوم، العديد من المفاجآت خاصة بعد استبعاد محمد شريف ومحمد مجدي أفشة، والذين كانوا يتواجدوا بصفة أساسية مع منتخب مصر في التشكيل الرسمي.

وفيما يلي التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للقاء ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وتقام المباراة اليوم في تمام التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كارلوس كيروش يثير التكهنات حول وجود أزمة بين «الحضري والشناوي» بعد نفي إصابة الحارس الأساسي لمنتخب مصر

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليبيا" محمد الشناوي سليم وشارك في التدريبات جيداً، ولا أعلم عن الأحاديث التي خرجت بأنه مصاب، من الممكن أن تكون الأنباء قد وصلت بطريقة خاطئة للإعلام، ولكنني أؤكد أن الشناوي تعرض لكدمة فقط ولم تكن إصابة".

وزاد" من الوارد أن يكون قد حدث سوء تفاهم بسبب هذه الإصابة، ولكن الأهم حالياً هو تواجد الحارس معنا من أجل لعب مباراة ليبيا إذا وقع عليه الاختيار، وننتظر دعم الجميع من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل" مباريات التصفيات تنقسم إلى 3 أقسام، فقد انتهينا من القسم الأول والأن نحن في القسم الثاني، وليبيا متفوقة علينا بنتيجة 6/4 ونتمنى أن نصعد للنقطة رقم 10 بعد نهاية مبارتي ليبيا".

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت أقاويل بأن هناك أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتناولت وسائل الإعلام أن هناك خلاف قديم بينهم، مما أدى لحدوث هذا الأمر.