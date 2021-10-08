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لينك موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021، يسعى الكثير من المواطنين إلى إضافة المواليد على بطاقات التموين وهى الخطوة التى يرغب الآلا فى القيام بها حاليًا.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالي الخطوات التى من خلالها إضافة المواليد إلى بطاقات التموين

لينك موقع إضافة المواليد لبطاقة التموين 2021

وزارة التموين اتبعت طريقة جديدة لإضافة المواليد الجدد حيث يتم ذلك حاليًا بشكل إلكتروني بدلًا مما هو كان متبع حيث يتم إجراء ذلك ورقيًا، وهو الأمر الذى كان يسبب حالة من الزحام مما يؤدى إلى الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ويحق للغير مقيدين فى بطاقات التموين، أن يقوم أهاليهم بإضافة المواليد لجدد وذلك بشكل إلكتروني ويمكن ذلك من المنزل.

خطوات تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين

وتجدر الإشارة إلى أن الحد الأقصى الذى حددته الحكومة لإضافة المواليد الجدد هم 4 أشخاص فقط لكل بطاقة.

ونشير فى السطور التالية الخطوات التى يلزم اتباعها لنضمام المواليد الجدد لبطاقات التموين، وإليكم التفاصيلل:-

فى البداية يجب على الراغب انضمام المواليد الجدد إلى بطاقة التموين أن يقوم بالدخول على الموقع الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية أو أن يقوم بالبحث عن موقع دعم مصر، أو بوابة مصر الرقمية.

تابع خطوات تسجيل المواليد الجدد على بطاقات التموين

ثانيًا عليك اختيار أيقونة الخدمات التموينية للمواطنين، من ثم الضغط على أيقونة إضافة المواليد الجدد. قم بملء الاستمارة وكافة البيانات التى من خلالها يمكن إضافة المواليد الجدد ويلزم أن تكون الكتابة صحيحة ومنضبطة.

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يجب عليك أيضًا كتابة رقم الهاتف الخاص بك ومن المفضل أن تكتب أسمك بشكل رباعي.

تابع هاتفك المحمول لأنه سوف تصلك رسالة نصية والتى سيكون بها رمز التحقق.

عند ظهور شاشة لك يلزم كتابة أسماء المواليد الجدد التى ترغب فى إضافتهم إلى البيانات الخاصة بك.

وفى نهاية الخطوات التى ذكرنها يجب عليك تنفيذ ضم الأفرد.

وتتبع العديد من مؤسسات الدولة عملية ميكنة الاجراءات وذلك بعدما تفشى فيروس كورونا، الأمر الذى سهل عملية التسجيل إلكترونيًا.