تعيين «شلبي والكواليني» على تعليق مباراة مصر وليبيا و«شوبير» يدير الاستوديو التحليلي

/655028/تعيين-شلبي-والكواليني-على-تعليق-مباراة-مصر-وليبيا-وشوبير-يدير-الاستوديو-التحليلي

قررت إدارة قنوات أون تايم سبورتس، تعيين معلقي مباراة مصر وليبيا، والتي تقام مساء اليوم على ملعب برج العرب.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتم تعيين مدحت شلبي كمعلق على مباراة مصر وليبيا مساء اليوم، وسيكون على القناة الصوتية الأولى، بينما تم تعيين محمد الكواليني، على القناة الصوتية الثانية.

أما الاستوديو التحليلي للمباراة، سيكون بقيادة الإعلامي أحمد شوبير، ويستضيف كلا من "محمد عمر، أحمد حسن، عماد متعب، محمد فضل، تامر صقر، وجمال حمزة".

وسيتواجد الحكم الدولي السابق سمير محمود عثمان، من أجل تحليل الأداء التحكيمي بعد المباراة.

كارلوس كيروش: ليبيا تمتلك قدرات عالية وسنبحث عن التسجيل من الثواني الأولى

كشف البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، عن طموحاته مع المنتخب المصري في رحلة البحث عن التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، وعن ما سيقدمه الفراعنة أمام ليبيا في تصفيات إفريقيا.

وأكد المدير الفني للمنتخب الوطني كارلوس كيروش على أنه يسعى لجعل الشعب المصري سعيدًا في مباراة الغد ضد نظيره الليبي في المباراة التي ستقام على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده كيروش قبل تدريب المنتخب اليوم حيث قال "أثق في قدرة لاعبي المنتخب المصري في تقديم مباراة عظيمة غدًا أستطيع أن أؤكد لكم ذلك".

وأضاف المدرب البرتغالي "نحن نحتاج دعم الجميع في هذه المرحلة، ونحن في أتم الجاهزية لمباراة ليبيا حيث تملك مصر مجموعة رائعة من اللاعبين وكما قلت من قبل مصر محظوظة بهذا الجيل الرائع".

وواصل كيروش حديثه "هدفنا في مباراة ليبيا أن نكون أفضل منهم لتصدر المجموعة، لدينا اختيارات عديدة وسنبحث عن الفوز من أول ثانية في المباراة".

مدحت شلبي

ووجه كيروش رسالة لجماهير الكرة المصرية حين قال "يجب أن نكون متحدين في هذه الفترة وأن تكونوا سعداء، سعادة الشعب المصري من سعادتي، بطولة كأس العالم.

وأضاف: "أتمنى دعم المصريين غدا مهما كانت النتيجة، لن أتحدث عن أشياء خاصة، ولكن من خلال روح الفريق المصري أضمن لكم بأن تروا فريق عظيم جدا".

وأضاف "محمد الشناوي لا يعاني إصابة قوية، فقط تعرض لكدمة وإصابته خفيفة".

المدرب البرتغالي أتبع "ليبيا تمتلك لاعبين بجودة عالية، وهدفنا التفوق والفوز أمام الفريق الأفضل في المجموعة، وهو ليبيا، نحتاج للبحث عن الفوز في المباراة وإذا تفوقنا عليهم بالملعب سنفوز بالتأكيد".