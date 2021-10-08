وفاة الفنان الجزائري رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عامًا

/655031/وفاة-الفنان-الجزائري-رابح-درياسة-عن-عمر-يناهز-87-عاما

توفي، صباح اليوم الجمعة الموافق 8 أكتوبر، الفنان الجزائري الكبير رابح درياسة عن عمر يناهز 87 عاما، ولم يتم الكشف حتى الآن عن أي تفاصيل خاصة بأسباب الوفاة أو مكان الجنازة وموعد العزاء.

دوت الخليج يرصد وفاة الفنان الجزائري رابح درياسة.

وزيرة الثقافة والفنون تنعي رابح درياسة

وتقدمت وزيرة الثقافة والفنون بالجزائر، وفاء شعلال، بالتعازي والمواساة لعائلة الفقيد، معبرة عن بالغ حزنها لرحيل هذه القامة الفنية.

ونعت وزارة الثقافة والفنون الراحل، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وكتب: "تلقّت السيدة وزيرة الثقافة والفنون، الدكتورة وفاء شعلال، بقلب مؤمن بقضاء الله وقدره، نبأ وفاة المغفور له الفنان القدير الموسيقار والملحن رابح درياسة، رحمه الله، وتشاء الأقدار أن يرحل اليوم عن الساحة الفنية، المرحوم رابح درياسة، اسم غني عن التعريف قامة من قامات الفن الجزائري، تركا ورائه مسارا فنيا حافلا بالعطاء والابداع، يعتبر أحد أعمدة الأغنية الجزائرية الأصيلة، متشبع بالطابع الشعبي الجزائري البدوي الأصيل".

أبرز أغنيات رابح درياسة

ويعد درياسة أحد أشهر المغنيين الجزائريين الذي تترد أغانيه على ألسنة الجزائريين، ألّف ولحن وكتب الأغاني والأناشيد الوطنية والقصائد.

السيرة الفنية لرابح درياسة

وقدم عددًا كبيرًا من الأغاني المميزة منها التفاحة، والممرضة، ونبغيك، وأولاد بلادي.

درياسة لُقب بملك الأغنية البدوية، قدم عشرات الأغاني التي تحمل الطابع الشعبي البدوي، ولد في عاصمة الورود البليدة يوليو 1934، بدأ مشواره الفني عام 1953، وأصبح من رواد الأغنية الجزائرية.

السيرة الذاتية لرابح درياسة

ورابح درياسة المولود عام 1934، في ولاية البليدة، أو عاصمة الورود كما يسميه الجزائريون، مغنٍ ومؤلف موسيقي، ذو جمهور عريض في الجزائر، بفعل الطابع الشعبي لأعماله الفنية، ترك خلفه تراث فني جم خالدًا في أذهان جمهوره.