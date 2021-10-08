فيل هيث «أسطورة مستر أولمبيا»: بيج رامي الأقرب للفوز باللقب هذا العام

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تحدث فيل هيث، أسطورة مستر أولمبيا والحائز على اللقب لمدة 7 سنوات على التوالي، عن المنافسات قبل بداية البطولة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال فيل هيث خلال تصريحات تليفزيونية" أن بيج رامي هو الأوفر حظاً لنيل لقب البطولة هذا العام، وللعام الثاني على التوالي".

وزاد" بيج رامي يسير بخطى ثابتة لتحقيق اللقب، ولديه ثقة كبيرة وعالية، تؤهله للفوز بلقب مستر أولمبيا 2021.

واختتم" أعتقد أيضا أن هادي شوبان سيحرز المركز الثاني وهو الأقرب لبيج رامي على المنافسة".

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تبدأ منافسات مستر أولمبيا غداً الجمعة، وتقام بالولايات المتحدة الأمريكية، وتشهد البطولة هذا العام مشاركة رباعي مصري.

ويشارك الرباعي المصري المكون من "ممدوح السبيعي، حسن مصطفى، محمد شعبان، وأحمد الورداني".

وظهر الثلاثي الأول في صورة مجمعة اليوم، والرسمية قبل بداية منافسات البطولة، والتي تقام في الفترة من 7 إلى 10 أكتوبر.

فيل هيث وبيج رامي

ويشارك البيج رامي للمرة الأولى وهو حامل اللقب، ويتوقع الجميع أن يحافظ على اللقب للعام الثاني على التوالي.

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كشف البطل المصري احمد الورداني، بطل مصر المؤهل لبطولة مستر أولمبيا لعام 2021، عن بداية مسيرته في عالم كمال الأجسام، والتي كانت في بدايته في الثانوية العامه، والتي كانت على يد صديق له في الثانوية، والعديد من الأسرار الغامضة في مسيرتة الإحترافية في كمال الأجسام.

وقال: "كانت هناك معاناه كبيرة على المستوي الشخصي في فترة البداية، والتي كانت تغيب عنها الصالات الخاصة في تلك الفترة في بداية 2000".

وأضاف: "كان هناك موظف في محطة القطار في مركز شبين الكوم وهو أول من تحدث معي في قدرتي في عالم كمال الأجسام".

وواصل: "رياضة المصارعة الرومانية هي من أهلتني في المشاركة والتقدم في كمال الأجسام".

وزاد: "كنت في بداية المسيرة في ممارسة كمال الأجسام، بمساعدة الكابتن سيد فتله، والذي شجعني في المواصلة في كمال الأجسام".