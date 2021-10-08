/655038/مصطفى-فتحي-يقود-تشكيل-الزمالك-لودية-الاتحاد-الليبي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون عن التشكيلة الرسمية التي سيخوض بها ودية الاتحاد الليبي المقرر لها بعد قليل على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتعد مباراة اليوم هي البروفة الأخيرة للزمالك استعدادا للقاء توسكر الكيني المقرر لها يوم ١٦ أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ٣٢ لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الزمالك أمام الاتحاد الليبي:

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حازم إمام

خط الوسط : محمد أشرف روقا - إمام عاشور - يوسف أوباما - إسلام جابر - مصطفى فتحي.

خط الهجوم : عمر السعيد

وتطير بعثة الفريق إلى كينيا على ثلاث مراحل وسيسافر وفد يوم 10 أكتوبر يضم الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي وإبراهيم زارع إداري الفريق والشيف الخاص بالفريق، على أن يسافر باقي أفراد البعثة يوم 11 من الشهر الجاري، ومن المقرر أن يسافر الوفد الثالث يوم 13 أكتوبر ويضم اللاعبين الدوليين في منتخب مصر والمغربي أشرف بن شرقي والتونسيين سيف الدين الجزيري وحمزة المثلوثي بعد عودتهم من المنتخبات برفقة أحمد إبراهيم مدير شؤون اللاعبين.

تصريحات باتريس كارتيرون

قال" لقد فاز ببطولتي أفريقيا مع الأهلي وتابعت الشكل الخططي للفريق معه ويقوم بعمل جيد مع الفريق، ومن الصعب التشكيك في قدرات المدرب الجنوب أفريقي، والأهلي له هويه خاصة به من الناحية التكتيكية".

وواصل" فريق بيراميدز يستطيع المنافسة على لقب الدوري المصري، فقد تعاقدوا مع وليد الكارتي مؤخرا وهو صفقة جيدة للغاية، ولديهم مدرب قدير وأنهوا الموسم الماضي في مركز جيد في بطولة الدوري".

وتابع" المنافسة مع الأهلي وبيراميدز الموسم القادم ستكون صعبة وهامة، وأعلم أننا لم نقم بالتعاقدات المثالية مثلهم، ولكن بطولة الدوري ليست حكراً على أحد، وسننافس على اللقب بشكل مؤكد".

وأكد باتريس كاريترون، المدير الفني لنادي الزمالك، أن مستوى محمد الشناوي حارس الأهلي مرتفع بشكل كبير ومميز.

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" محمد الشناوي الحالي، هو نفس الحارس الذي كان متواجدا معي في النادي الأهلي، وهو حارس مميز دائما".

كارتيرون وموسيماني

وزاد" مصر تمتلك الأن محمد الشناوي ومحمد أبو جبل، والثنائي يقدم مستويات كبيرة للغاية، والمنافسة بينهم تأتي في صالح المنتخب المصري".

واختتم" قرار رحيل جنش لم يكن سهلاً ولكن كان لابد من إتخاذ القرار الذي يأتي في صالح نادي الزمالك على المستوى القريب، وكنت أبحث على تواجد أفضل الحراس بمستوى متميز وليس متفاوت، ولهذا قررت رحيل جنش".