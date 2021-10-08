/655033/تصفيات-إفريقيا-المنتخب-الوطني-ينتهي-من-ترتيبات-ما-قبل-لقاء-ليبيا

يعقد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلوس كيروش المدير الفني اجتماعا ظهر اليوم مع اللاعبين ضمن التحضيرات النهائية لمباراة ليبيا المقرر اقامتها في التاسعة من مساء اليوم بستاد الجيش ببرج العرب في الجولة الثالثة لتصفيات المجموعة الأفريقية السادسة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن يعلن كيروش رسميًا عن التشكيل الذي سيخوض به المباراة في الوقت المحدد لائحيا قبل المباراة ب 90 دقيقة.

ترتيبات المنتخب قبل لقاء ليبيا

وكانت بعثة الفريق قد أدت صلاة الجمعة في إحدى قاعات مقر الإقامة التي تم تجهيزها لهذا الغرض، فيما اطمأنت إدارة البعثة على نتائج المسحات التي أجريت أمس على جميع أعضاء الفريق للكشف عن فيروس كورونا.

وقد انتهت ادارة البعثة من ترتيبات انتقال الفريق من مقر الإقامة إلى ملعب المباراة وفق التوقيتات التي تم اقرارها في الاجتماع الفني للمباراة الذي عقد مساء أمس وبالتنسيق مع الجهات الأمنية.

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر للقاء ليبيا:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أكرم توفيق، محمود حمدي الونش، أحمد حجازي، أحمد فتوح

خط الوسط: محمد النني، عمرو السولية، عبد الله السعيد

خط الهجوم: محمد صلاح، عمر مرموش، مصطفى محمد

وتقام المباراة اليوم في تمام التاسعة مساء على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

كارلوس كيروش

أكد كارلوس كيروش، المدير الفني لمنتخب مصر، أنه ينتظر دعم الجميع داخل مصر من أجل عبور محطة ليبيا الهامة في تصفيات كأس العالم لقارة أفريقيا.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة ليبيا" محمد الشناوي سليم وشارك في التدريبات جيداً، ولا أعلم عن الأحاديث التي خرجت بأنه مصاب، من الممكن أن تكون الأنباء قد وصلت بطريقة خاطئة للإعلام، ولكنني أؤكد أن الشناوي تعرض لكدمة فقط ولم تكن إصابة".

وزاد" من الوارد أن يكون قد حدث سوء تفاهم بسبب هذه الإصابة، ولكن الأهم حالياً هو تواجد الحارس معنا من أجل لعب مباراة ليبيا إذا وقع عليه الاختيار، وننتظر دعم الجميع من أجل الفوز بالمباراة".

وأكمل" مباريات التصفيات تنقسم إلى 3 أقسام، فقد انتهينا من القسم الأول والأن نحن في القسم الثاني، وليبيا متفوقة علينا بنتيجة 6/4 ونتمنى أن نصعد للنقطة رقم 10 بعد نهاية مبارتي ليبيا".

وكانت الفترة الأخيرة، شهدت أقاويل بأن هناك أزمة بين عصام الحضري مدرب حراس مرمى منتخب مصر، ومحمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، وتناولت وسائل الإعلام أن هناك خلاف قديم بينهم، مما أدى لحدوث هذا الأمر.