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إنتهاء تدريب 20 اخصائى علاج طبيعي من كافة مستشفيات الفيوم

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الفيوم : أحمد البنا 0 تبليغ

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انهت إدارة العلاج الطبيعي بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم بقيادة دكتورفرج الشيمي ، مدير إدارة العلاج الطبيعي بالفيوم بالتعاون مع دكتورة منال ميخائيل، مدير إدارة التدريب بالمديرية تدريب عدد ٢٠ اخصائى علاج طبيعي من كافة مستشفيات الفيوم في الفترة من ٥ الي ٧ أكتوبر ٢٠٢١ بناءاً على تعليمات السيد السيد الدكتور، حاتم جمال وكيل وزارة الصحة بالفيوم بعمل درورات تدريبية مستمرة لأخصائيين العلاج الطبيعي بمحافظة الفيوم ويرصد دوت الخليج التفاصيل. 

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إنتهاء تدريب 20 اخصائى علاج طبيعي من كافة مستشفيات الفيوم

ويتناول التدريب الأساليب الحديثة لعلاج أمراض العمود الفقري ومفصل الكاحل و قام بالتدريب كلا من  دكتور عمر الشافعى و دكتور كريم عبدالقوي، وتم توزيع شهادات تقدير هو بحضور الدورة التدريبية. 

وتستأنف إدارة العلاج الطبيعي التدريب القادم من يوم ٢٥ الي ٢٧ أكتوبر ٢٠٢. 

على جانب أخر أجريت عمل دورة تدريبية لصيادلة الكلينيكال العاملين بالمستشفيات وذلك بمقر المديرية استمرت لمدة أربعة أيام عن المضادات الحيوية وتاثيرها  وكيفية اختيارها وايضا مضادات الفطريات والفيروسات، وكيفية تطبيق ه‍ذة المعلومات على المرضى ، وهى دورة من سلسلة دورات لموضوعات مختلفة، قام بالقاء المحاضرات من قسم تفتيش الصيدلة الإكلينيكية بإدارة الصيدلة. 

يأتي هذا بناءا على تعليمات السيد الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم  بالعمل على رفع كفاءة الاطقم الطبية وبالتنسيق مع إدارة التدريب بالمديرية بقيادة دكتور منال ميخائيل مديرة الادارة. 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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