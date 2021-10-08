/655040/البلوجر-إيفون-نبيل-تستغيث-من-جديد-بعد-سرقة-منزلها-واحتجاز-زوجها-لأبنائها

استغاثت البلوجر إيفون نبيل من جديد، في بث مباشر عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، كاشفة عن آخر تطورات أزمتها مع زوجها وحرمانها من التواصل مع أطفالهما، فضلًا عن سرقة متعلقاتها الشخصية.

دوت الخليج يرصد آخر تطورات أزمة البلوجر ايفون نبيل مع زوجها.

وقالت إيفون نبيل، في الفيديو: "بلاغ للنائب العام.. لأني مش عارفة إيه اللي هيحصل مع ولادي"، صدقوني كنت واخدة قرار معملش لايفات، إلا لو حاجة تخص العيال، المشكلة بناشد أي حد له سلطة والنائب العام أنا خايفة عيالي يسافروا فجأة، وخايفة وعايزة أعمل منع لعيالي".

وتابعت: "اللي حصل الفترة اللي فاتت، رجعت بيتي تاني أنا والعيال، لحد ما جالي كورونا، زوجي طلب يشوف العيال، حسيت يومها باعراض كرونا ، كلمته خلي العيال معاك لان عندي كورونا، وتاني يوم بيقولي كفاية بقى هاجي أقعد في البيت، ورفضت وقولتله في مشكلة مش هينفع أقعد معاك، وسبت البيت ومشيت بعد ما كلمت أخويا، ومكنش عايزني أمشي، ومارضيش يخليني أخد باقي حاجتى".

احتجاز أولاد ايفون نبيل

واضافت: "بناشد المجلس القومي للمرأة.. عايزة أعرف أجيبهم، هيروحوا من حضني.. زوجي اخترق المحضر بعدم التعرض اللي عاملاه ليا ولولادي، هجيب ولادي لحضني جوه البلد، ليه توصل المرحلة لرؤية ونتقابل في جنينة ولا في مكان، خدت العيال بالذوق ومش عايز ترجعهم".

ايفون نبيل تستعيد أولادها

وأضافت: “أخته وكل الي عايشين معاه، رافضين يرجعولي ولادي أو إني أكلمهم وأتواصل معاهم، بعد ما كنت بكلمهم من عند المدرسة بتاعتهم وأنا عندي كورونا”.

تعرض ايفون نبيل للسرقة

ومن ثم خرجت ايفون طمأنت الجمهور أنها استردت أولادها، لكنها تستغيث بالأمن العام بسبب منعها من أخذ متعلقاتها الشخصية برغم وجود النجدة في المنزل.