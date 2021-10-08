/655042/حفاظا-على-الارض-الزراعية--إزالة-59-حالة-تعدى-بالبحيرة

أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية و الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمراكز كوم حماده و المحمودية و الدلنجات و بدر عن إزالة 59 حالة تعدي بإجمالي مساحة بلغت 4118 م٢ عبارة عن: تنفيذ عدد 20 قرار إزالة بمساحة 2693 م على مجرى نهر النيل بنطاق الوحدات المحلية لقري النجيلة والبريجات بكوم حماده.

حفاظا على الارض الزراعية .. إزالة 59 حالة تعدى بالبحيرة

كما تم إزالة عدد 36 حالة تعدي بمساحة 875 م٢ علي ولاية هندسة الصرف وولاية حماية النيل بنطاق الوحدة المحلية لقرية سيدى عقبة بالمحمودية عبارة عن مبانى وأسوار بالطوب الأبيض وعشش وزراعات.

بالإضافة إلى ازالة حالتي تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 400 م بمدينة الدلنجات وقرية طيبه، كما تم وقف اعمال وتم التحفظ علي معدات البناء، وإزالة عدد 4 أعمدة خراسانية مخالفة بدون ترخيص على مساحة 150 م٢ بنطاق وحدة أحمد عرابي ببدر.

حملات مستمرة لمراجعة المعديات النهرية ومتابعة انتظام عمل محطات الصرف بالبحيرة

على جانب أخر شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على المتابعة المستمرة لإنتظام عمل محطات الصرف ومراجعة المعديات النهرية وصفايات الأمطار وجاهزية الأطقم والمعدات بجميع المراكز والقطاعات ضمن الجهود وحالة التأهب والإستعداد المستمر للمحافظة لمواجهة موسم الشتاء والأمطار خاصة مع التوقعات بتعرض بعض المدن والمراكز لموجهة من الطقس السييء والامطار.

وفى هذا الشأن تقوم الوحدات المحلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالمتابعة الدورية للتأكد من جاهزية كافة المعدات اللازمة والأطقم وكذا مراجعة المعديات والمراكب العاملة كل في نطاقه ووقف المخالف منها وإتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة مع التأكيد على وقفها حال قيام الرياح والأمطار .

بالإضافة إلى مراجعة جميع محطات الصرف الزراعي ومراجعة المناسيب أولاً بأول،وإستمرار أعمال تطهير صفايات وخطوط صرف المياه .