/655043/إصابة-ومقتل-100-شخص-بعد-انفجار-انتحاري-فى-أفغانستان

وقع تفجي انتحاري استهدف مسجدا في إقليم قندوز في شمال شرق أفغانستان الجمعة 10/08، وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص.

دوت الخليج

مقتل وإصابة 100 شخص فى طالبان

ونشرت وسائل إعلام دولية لقطات مصورة جثثا محاطة بالأنقاض داخل المسجد الذي ترتاده الأقلية الشيعية.

وكتبت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان في تغريدة على تويتر "تشير المعلومات الأولية إلى مقتل وإصابة أكثر من 100 شخص في تفجير انتحاري داخل المسجد".

انفجار مسجد شيعي فى أفغانستان

وحتى الآن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجير حتى الآن، حيث أن الانفجار وقع في أعقاب عدة هجمات حدثت في الأسابيع الأخيرة من بينها هجوم على مسجد في كابول. وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن بعض هذه الهجمات.

ووفقًا لما أشار إليه مسؤول بطالبان، نقل لوسائل إعلامية دولية، أن ما لا يقل عن 28 لقوا حتفهم كما أصيب العشرات في انفجار اليوم الجمعة.

وسلطت هذه الهجمات الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه حركة طالبان، التي سيطرت على البلاد في أغسطس آب وشنت منذ ذلك الحين عمليات ضد خلايا تنظيم الدولة الإسلامية في كابول. وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد على تويتر "وقع انفجار بعد ظهر اليوم في مسجد لأبناء وطننا من الشيعة... أسفر عن استشهاد وجرح عدد من أبناء وطننا".