التضامن: تكثيف حملات الكشف عن تعاطى المخدرات بين سائقى الحافلات المدرسية

جدة - نرمين السيد - أعلنت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، تكثيف حملات الكشف المبكر عن تعاطى المواد المخدرة بين سائقى الحافلات المدرسية، مع دخول العام الدراسى الجديد، اعتبارا من الأسبوع المقبل، على مستوى الجمهورية وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية.





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