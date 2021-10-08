صور.. الأنبا مقار يكرم الخريجين بكاتدرائية مار جرجس فى العاشر من رمضان

جدة - نرمين السيد - ‬احتفلت كاتدرائية الشهيد العظيم مار جرجس بمدينة العاشر من رمضان، بأبنائها الخريجين من جميع المراحل التعليمية، بداية من حضانة آنچلز للغات وحضانة الملائكة ومراحل ابتدائى وثانوى وجامعة، حيث تم تكريم 500 خريج على مرحلتين.





كما ألقى الأنبا مقار أسقف الشرقية ومدينة العاشر من رمضان، كلمة عن أهمية النجاح فى أن نبذل كل الجهد والتعب وننتظر عمل الله معنا. شارك فى الاحتفالية كورال قلب داوود، حيث رنم الفريق العديد من الترانيم والألحان، وفى نهاية الحفل تم توزيع الهدايا والدروع على الخريجين.

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