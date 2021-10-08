كاتدرائية جميع القديسين تتزين لحفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية

جدة - نرمين السيد - كثفت الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر، استعداداتها لاستقبال حفل تدشين إقليم الإسكندرية للكنيسة، والذى يبدأ فى تمام الساعة السادسة مساء اليوم بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك.





ويترأس جاستن ولبى رئيس أساقفة كانتربرى والقائد الروحى للطائفة الأنجليكانية فى العالم، خدمة وصلوات تدشين الإقليم بحضور عدد غير قليل من رؤساء أساقفة الكنيسة من مختلف دول العالم.

من جانبها، تزينت كاتدرائية جميع القديسين بالأنوار وافترش السجاد الأحمر أرضيتها لاستقبال الحدث الذى وصفه الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة الإقليم الجديد، بالتاريخى الذى يضع الكنيسة الأنجليكانية فى مصر فى موقع القيادة، ويضم الإقليم الجديد عشرة دول هى دول هى "مصر، وليبيا، وتونس، والجزائر وموريتانيا، وتشاد، وإثيوبيا، وإريتريا وجيبوتى والصومال".

الجدير بالذكر، أن اتحاد الكنائس الأنجلكيانية العالمية، أعلن تأسيس إقليم الإسكندرية فى يوليو عام 2020 ليصبح الإقليم رقم 41 من أقاليم الكنيسة الأسقفية حول العالم إلا أن ظروف وباء كورونا أجلت مراسم وحفل التدشين حتى اليوم.