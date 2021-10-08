عاجل.. السيسى يتفقد طريق وصلة أم القمر الرابط بين طريقى الإسماعيلية والسويس

جدة - نرمين السيد - تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، العمل بامتداد طريق وصلة أم القمر، الذى يربط ما بين طريق "القاهرة - الإسماعيلية"، وطريق "القاهرة - السويس"، حتى طريق العين السخنة وطريق خدمة المحاجر، بواقع 3 حارات مرورية لكل اتجاه، وباجمالى قطاعات بطول 102 كم.





وصرح السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن طريق أم القمر يهدف إلى تسهيل وخدمة حركة شاحنات النقل الثقيل، التى تنقل حمولات المواد الخام المستخرجة من المحاجر فى تلك المنطقة، إلى المناطق الصناعية والاستثمارية بالقاهرة والمدن الأخرى، مما يدعم عملية التنمية فى الدولة. كما تفقد الرئيس كذلك الكوبرى المار أعلى تقاطع طريق أم القمر مع طريق "القطامية - العين السخنة". وتوقف الرئيس لمناقشة العاملين والقائمين على المشروع، كما حرص على كتابة كلمات التقدير على لوحة المشروع، جاء بها: "خالص تقديرى وشكرى لهذا الجهد العظيم فى إنشاء هذا المحور الهام والحمد لله رب العالمين".

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