بحث سبل التعاون مع جايكا.. أبرز أخبار الرعاية الصحية فى أسبوع

جدة - نرمين السيد - أصدرت الهيئة العامة للرعاية الصحية، دوريتها الإخبارية الأسبوعية، تحت عنوان "رعاية نيوز"، وتعبر الدورية الإخبارية عن أنشطة الهيئة وفعالياتها على المستويين الدولى والمحلى، وكذلك إنجازات إدارتها وفروعها ومنشآتها الصحية بمختلف محافظات تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة.





واستهلت "رعاية نيوز" باستعراض اجتماع الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية ومساعد وزير الصحة والسكان والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل بالمحافظات، مع وفد وكالة اليابان للتعاون الدولى "جايكا"، وتناول الجانبين بحث سبل التعاون لدعم نجاح منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، وأكد الدكتور أحمد السبكى، أن هناك 3 محاور رئيسية لتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمصريين وهم التأمين الصحى الشامل ومبادرة حياة كريمة ومبادرات الصحة العامة.

وتابعت "رعاية نيوز" ، باستعراض ردود أفعال وفد جايكا إثر زيارتهم الأخيرة لمحافظة بورسعيد، وتفقدهم لمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، والتى أشادوا خلالها بالتطور الملحوظ لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، وتطبيقاته المختلفة، ونظم الميكنة وآليات التحول الرقمى على أرض الواقع.

ووفقًا لـ"رعاية نيوز" وفيما يخص المبادرات التوعوية، أعلنت هيئة الرعاية الصحية استمرار حملة "خلى الوعى صاحى" التوعوية، لطلاب المدارس وذويهم مع بداية العام الدراسى الجديد، خصوصًا فى ظل تداعيات فيروس كورونا، كذلك استمرار فعاليات مبادرة "صحتك بالدنيا" للتوعية بخدمات منظومة التأمين الصحى الشامل للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية.

واستكملت النشرة الأسبوعية، إضافة ميكروسكوب جراحى جديد لإجراء الجراحات المتقدمة للعين بقسم الرمد، بمجمع الإسماعيلية الطبى، لإجراء الجراحات المتخصصة والدقيقة لمنتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة، بمحافظة الإسماعيلية، ونجاح جراحة استئصال ورم دموى من الأذن، لأول مرة بمستشفى السلام بورسعيد، تحت مظلة التأمين الصحى الشامل.

وفيما يخص التدريب والتطوير المستمر، أبرزت النشرة، انعقاد اليوم العلمى لقسم النساء والتوليد بمستشفى طيبة التخصصى بمحافظة الأقصر، لمناقشة الأمراض الأكثر شيوعًا بين المترددات من منتفعى منظومة التأمين الصحى الشامل، وانتهاء فعاليات البرنامج التدريبى لمشرفات التمريض بمحافظة بورسعيد على التفكير الإبداعى، إلى جانب عقد عدة تدريبات على نظام إدارة المطالبات وحسابات التكاليف بالإسماعيلية، وورشة عمل لأطباء الأسرة ببورسعيد عن التصلب المتعدد، والإطلاع على طرق التشخيص المناسبة وأهمية العلاج والاكتشاف المبكر للمرض.

واختتمت النشرة، بتكريم الصيادلة الاكلينيكيين، وشهداء الواجب الوظيفى بمنشآت هيئة الرعاية الصحية بالمحافظة، وذلك خلال الاحتفال باليوم العالمى للصيادلة بالتعاون بين هيئة الرعاية الصحية ببورسعيد، ونقابة صيادلة بورسعيد، وأخيرًا استعرضت النشرة، تهنئة مجلس إدارة هيئة الرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس الإدارة، للشعب المصرى بالذكرى الـ48 من نصر أكتوبر المجيد.

يذكر أن "رعاية نيوز"، هى دورية إخبارية تصدر بشكل أسبوعى عن إنجازات وفعاليات وأنشطة الهيئة العامة للرعاية الصحية وإداراتها وفروعها ومنشآتها الصحية المختلفة على المستويين المحلى والدولى، إيمانا منها بضرورة إبراز الإنجازات والحقائق والمعلومات عن الجهات والهيئات المختلفة من مصادرها الرسمية للنشر والتوعية بأهم خدماتها والرعاية الصحية التى تهم المواطن المصرى للانتفاع بها، إضافة إلى دحض الشائعات فى حال ظهورها والتى قد تثير الذعر والبلبلة بين المواطنين وتثير الرأى العام لغياب المعلومات الصحيحة الموثوقة من قنواتها الرسمية، لا سيما فى المجال الصحى الذى يعد أهم المجالات التى تمس حياة المواطن المصرى وسلامته وصحته.

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