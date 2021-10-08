جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الملتقى أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك، ويوفر الملتقى أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية، والتعاقد فى الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.
وأكدت محافظة الجيزة، أن الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة، عليهم ملئ استمارة الرغبات باللينك التالى لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكى يكون لهم الأولوية نظرًا للإقبال الكبير من قبل الراغبين، اضغط هنا.
وللتعرف على تفاصيل الملتقى والشركات المشاركة والوظائف المتاحة بكل شركة من خلال الفيديو التوضيحى الآتى، .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر غدا.. انطلاق ملتقى توظيفى للشباب فى الجيزة بمشاركة أكثر من 50 شركة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.