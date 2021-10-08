غدا.. انطلاق ملتقى توظيفى للشباب فى الجيزة بمشاركة أكثر من 50 شركة

جدة - نرمين السيد - ويشارك فى الملتقى أكثر من 50 شركة من كبرى الشركات العاملة فى مجالات التصنيع والأغذية والسيارات والتأمين والبنوك، ويوفر الملتقى أكثر من 6 آلاف فرصة عمل للراغبين بمرتبات مجزية، والتعاقد فى الحال مع الشباب مع توفير التدريب والتأهيل المناسب للدخول لسوق العمل.

وأكدت محافظة الجيزة، أن الشباب الراغبين فى الحصول على فرصة، عليهم ملئ استمارة الرغبات باللينك التالى لتوفير فرصة العمل المناسبة لهم ولكى يكون لهم الأولوية نظرًا للإقبال الكبير من قبل الراغبين، اضغط هنا.

وللتعرف على تفاصيل الملتقى والشركات المشاركة والوظائف المتاحة بكل شركة من خلال الفيديو التوضيحى الآتى، .