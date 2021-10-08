وسط ترحيب كبير.. وزير الأوقاف ومحافظ جنوب سيناء يلتقيان شيوخ القبائل

وسط ترحيب كبير عقب أدائه خطبة الجمعة اليوم بمسجد الروضة بمدينة الطور وفي خيمة بدوية استقبل شيوخ وعواقل القبائل البدوية بمحافظة جنوب سيناء محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ومحمد معيط وزير المالية وخالد فودة محافظ جنوب سيناء وشوقي علام مفتي الجمهورية، في لقاء وطني وأخوي في خيمة وجلسة بدوية رائعة.

عبر الحاضرون عن حبهم واعتزازهم بسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعن شكرهم لجهود الدولة المصرية في عمارة سيناء ولجهود وزارة الأوقاف وما تقدمه في عمارة بيوت الله عز وجل في المحافظة ، مقدرين هذه الزيارة الكريمة ، مطالبين بإبلاغ سلامهم وتحيتهم وتقديرهم للسيد رئيس الجمهورية، معبرين عن بالغ سعادتهم بهذه الزيارة وامتنانهم بها .