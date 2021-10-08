تعرف على اسعار البنزين بعد الزيادة الجديدة

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محمد سياف - ابو ظبي - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية زيادة اسعار البنزين خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، حيث يوجد العديد من العوامل التي تؤثر على سعر البنزين، وتسمى آلية تسعير الوقود وهي العوامل التي تؤثر في سعر البنزين.

وقد وافق مجلس الوزراء على التسعير التلقائي للوقود الخاص بتحديد أسعار الوقود الجديدة، ومن ضمن العوامل التي تحدد سعر البنزين السعر العالمي لبرميل خام برنت، والسعر العالمي لبيع المنتجات البترولية، وسعر صرف العملات الأجنبية، بالإضافة إلى تكاليف الجمارك والتسويق والاستيراد والتصنيع والاستيراد.

وتعمل هذه الآلية على تعديل أسعار البنزين بشكل ربع سنوي أي كل 3 أشهر، ويتم الزيادة أو الخفض بنسبة 10% أو التثبيت، وأما بالنسبة للتسعير التلقائي تقوم لجنة خاصة بالعمل على تحديد الأسعار الجديدة.

والهدف الوحيد وراء التطبيق للتسعير التلقائي، هو إيجاد آلية واضحة توفر رؤية مستقبلية للجميع مؤسسات وأفراد وشركات حول أسعار البنزين بالسوق المحلي، وفقًا لما هو منصوص عليه في معظم دول العالم.

اسعار البنزين الجديدة

أعلنت الشركة المشكلة من قبل الوزارة أن زيادة بنزين 80 سيزيد بقيمة 25 قرش ليصبح 7 جنيه للتر بدلًا من 6.75، وذلك في إطار نسبة الـ 10% المتفق عليها، وارتفع سعر بنزين 92 بقيمة 25 قرش ليصبح سعر اللتر البنزين 92 هو 8.25 جنيه بدلًا من 8 جنيه.

وأما بنزين 95 فقد ارتفع إلى 9.25 جنيه للتر بدلًا من 9 جنيه للتر، وبالنسبة إلى أسعار السولار في السوق المحلي فقد تم تثبيت السعر على 6.75 جنيه للتر، والمازوت ارتفع ليصبح 4200 للطن، والغاز الطبيعي أصبح بقيمة 25 قرش ليسجل 3.75 جنيه للمتر مكعب.