/655030/بدء-التشغيل-التجريبي-لبازار-بورسعيد-الجديد-صور

كشف اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة ، أنه تم بدء التشغيل التجريبي لسوق الخضروات والفاكهة الجديد "بازار بورسعيد" وذلك بعد أن تم الإنتهاء من كافة الأعمال الجارية بالسوق، مشيرا أن بازار بورسعيد الجديد يعد نقلة حضارية تشهدها بورسعيد فى مجال الأسواق وبدأ إقبال المواطنين على السوق منذ الساعات الأولى للتشغيل التجريبي

البازار يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم

وأكد اللواء عادل الغضبان ، أن البازار الجديد ،يضم مجمع أسواق حضاري للخضروات والفاكهة واللحوم، أقيم على أحدث طراز معماري في مواجهة سوق السمك الجديد، ليشكل الإثنان معا، واحدة من أهم مناطق الإبهار في الطراز المعماري للأسواق العالمية، التي تدخل مصر من بوابة بورسعيد.

محيط البازار مركز ومزار تجاري وسياحي

ويعد البازار الجديد، الأحدث من نوعه في مصر، مثلما كان سوق الأسماك، وأصبحت تلك المنطقة مركز ومزار تجاري وسياحي لأبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى، ونقلة حضارية كبيرة لمنظومة الخدمات المقدمة للمواطن.

الجدير بالذكر أن بازار بورسعيد الجديد، يقام على مساحة 24 ألف متر مربع، ويضم محلات جملة وقطاعي للخضروات والفاكهة، ومحلات عطارة وسوبر ماركت ودواجن ولحوم ومحلات للمخبوزات، بحيث يشكل سوق الخضروات مع سوق الأسماك، مجمع تجاري متكامل يغطي احتياجات أبناء المحافظة وزوارها من كل الاحتياجات الغذائية اليومية، بالإضافة إلى عدد من البنوك.

بدء التشغيل التجريبي لبازار بورسعيد الجديد

في سياق أخر وأعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم ، الانتهاء من إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام الميناء البرى الجديد وذلك بالتنسيق مع مديرية الطرق والنقل بالمحافظة، بعد أن تم الانتهاء من أعمال دهان البردورات وتركيب المظلات لموقف السيارات لاستيعاب وتنظيم الحركة المرورية أمام مجمع المواقف الجديد "الميناء البري" بشارع المشير طنطاوي "البترول" سابقا بحي الضواحي.

محافظ بورسعيد

وأوضح المحافظ أن إنشاء موقف انتظار سيارات الأجرة يأتى فى إطار التيسير على المواطنين ومنع الاختناقات المرورية أمام الميناء البري ،ويعمل على توفير كافة سبل الراحة أمام حركة دخول وخروج المواطنين من والى الميناء وتيسير الوصول والمغادرة منه وإليه.