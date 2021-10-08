/655048/بعدما-حذفت-جميع-صورها-على-انستجرام-غادة-عبد-الرازق-تفاجئ-متابعيها-بنيولوك-جديد

فاجأت النجمة المصرية غادة عبد الرازق متابعيها بنيولوك جديد، حيث أنها اعتمدت قصة شعر مختلفة، وتعد هذه الصور الشخصية الأولى لها بعد أن حذفت جميع صورها من على حسابها على «إنستجرام».

دوت الخليج يستعرض نيولوك الفنانة غادة عبد الرازق الجديد على إنستجرام.

غادة عبد الرازق في أحدث ظهور

نشرت غادة عدة صور عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام»، ظهرت خلالهم بنيولوك مختلف لاق إعجاب محبيها.

وكانت غادة عبد الرازق، أثارت مؤخرًا حيرة وتساؤلات متابعيها بعد حذف جميع صورها والفيديوهات الخاصة بها من حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام» بشكل مفاجئ دون توصيح السبب للجمهور.

غادة عبد الرازق عبر انستجرام

وتعد غادة عبد الرازق من النجوم القليلين ارتباطا بوسائل التواصل الإجتماعي اذ كان آخر ظهور لغادة عبد الرازق قبل أيام قليلة عندما قدمت التهنئة لابنتها روتانا بمناسبة عيد ميلادها، ووجهت لها في هذه المناسبة رسالةً مؤثرةً عبرت من خلالها عن مدى حبها العميق لها، كما نشرت غادة صورة جديدة لها وعلقت عليها قائلة:" بقالي كتير مانزلتش صورة يلا واحدة جديدة من المنزل بعد القيام بالأعمال المنزلية طبيخ وغسيل وخلافه".

لحم غزال أخر أعمال غادة عبد الرازق

وتألقت الفنانة غادة عبد الرازق بمسلسل “لحم غزال” الذي عرض في المارثون الرمضاني المنقضي، وشاركها فى البطولة كل من شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، مي سليم، وفاء عامر، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وهو من تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد أسامة.

وتدور قصة المسلسل حول عالية التي تتنكر في شخصية غزال لكي تبحث عن نجلها الذي اختفى فجأة، وتُقرر عالية أن تلبس ثوب الفتاة الشعبية في منطقة عشوائية مليئة بتجار المخدرات، وتضطر لاستخدام الحيل والعنف لكي تصل لنجلها المفقود.

غادة عبد الرازق تشارك في السباق الرمضان 2022

قررت الفنانة غادة عبد الرازق تأجيل تعاقدها على مسلسلها الرمضاني الجديد والذي تخوض به السباق الرمضاني لعام 2022، اذ عقدت عدة جلسات عمل مع مسؤولي الشركة المنتجة مؤخرًا للاتفاق على تفاصيل مسلسلها الرمضاني ولكن عدم وجود ورق جيد وقصة مختلفة تقدمها على الشاشة دفعها الي تأجيل التعاقد على مسلسلها الجديد وهو ما ينذر بغيابها عن السباق الرمضاني المقبل وتبحث غادة حاليا عن سيناريو جيد يقدمها بشكل مختلف عن الشخصيات التي سبق وقدمتها على الشاشة.