فيديوجراف- الدراسة تنطلق غدا.. استعدادات المعاهد الأزهرية ضد كورونا

جدة - نرمين السيد - ويوضح الفيديوجراف أبرز استعداد المعاهد الأزهرية ضد فيروس كورونا المستجد:

وأتم قطاع المعاهد الأزهرية، كافة الاستعدادات فى جميع المعاهد على مستوى الجمهورية، لاستقبال الطلاب والطالبات من مرحلة رياض الأطفال، وحتى مرحلة الثانوية الأزهرية، حيث تستقبل المعاهد طلابها صباح يوم الأحد المقبل الموافق 10 أكتوبر.

وجاءت أبرز الاستعدادات بالتشديد على التزام الطلاب والمعلمين بارتداء الكمامة، والتأكد من جاهزية غرف العزل بجميع المعاهد، والتأكد من التهوية الجيدة للفصول وعدم التزاحم عند دخولها.