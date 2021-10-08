مصر رئيسا لمجلس وزراء المياه الأفارقة للفترة 2023-2024

جدة - نرمين السيد - شارك الدكتور محمد عبدالعاطى وزير الموارد المائية والرى، اليوم الجمعة، فى الاجتماع غير العادى للمجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW" المنعقد بتقنية الفيديوكونفرانس.





وصرح الدكتور عبدالعاطى، أنه تم بالإجماع إقرار ترشيح مصر كرئيس لمجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW" للدورة القادمة خلال عامى 2023 و2024 تقديرا لدور مصر الهام على الساحة الإفريقية، كما تم اختيار السكرتير التنفيذى الجديد للأمكاو.

وفى كلمته أثناء الاجتماع، توجه الدكتور عبد العاطى بالتحية لأعضاء المجلس التنفيذى، مؤكدا على حرص مصر على دعم التنمية بجميع الدول الإفريقية من خلال تنفيذ العديد من المشروعات فى مجال المياه، مع استعداد مصر لتبادل الخبرات وتقديم الدعم الفنى فى مجال الموارد المائية لجميع الدول الإفريقية.

ومن جانبه أكد كارل هيرمان جوستاف الرئيس الحالى للأمكاو ووزير الزراعة والمياه الناميبى، على أهمية المياه كأحد أهم عناصر التنمية المستدامة بدول العالم، مشيرًا إلى أن نهر النيل يعتبر شريان الحياه الرئيسى فى مصر والذى لا يوجد بديل عنه، كما طالب بتفعيل دور الامكاو فى تحقيق التعاون بين الدول الإفريقية فى مجال إدارة المياه المشتركة.

ويعتبر المجلس التنفيذى لمجلس وزراء المياه الأفارقة "AMCOW" الكيان المؤسسى المعنى بملف المياه تحت مظلة الاتحاد الإفريقى.

وصدق الوزراء خلال الاجتماع، على التوصيات المرفوعة من اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو.

يذكر أنه تم عقد اجتماعات اللجنة الفنية الاستشارية للأمكاو خلال يومى 6 إلى 7 أكتوبر 2021، بمشاركة ممثلين عن وزارة الموارد المائية والرى، وتم خلال الاجتماعات تقديم عروض تقديمية عن الإصدار الثانى لتقرير مراقبة تحقيق التزامات إنجور Ngor، والمتوقع تقديمه للوزراء خلال مؤتمر الصرف الصحى AfricaSan6 فى نوفمبر 2021، وعرض عن التقدم المحرز فى عملية مراقبة وإصلاح قطاع المياه والصرف الصحى "WASSMO"، وأبدت مصر ترحيبها بتقديم الدعم الفنى لأى من الدول الإفريقية فى مجال جمع البيانات لاعداد تقرير التقييم و المتابعة على مستوى القارة، وعرض عن تقرير إنجازات الأمكاو لعام 2020 ومنتصف عام 2021.

وتم إطلاق المبادئ التوجيهية لسياسة الصرف الصحى الإفريقية فى يونيو 2021، فضلا عن عرض التقدم المحرز فى البرنامج الإفريقى للمياه الجوفية، كما تم تقديم عروض توضيحية عن الموارد البشرية وميزانية المجلس، وسبل تقديم الدعم الفنى للدول الإفريقية لرفع كفاءتها فى استخدام مواردها المائية، ومناقشة العديد من الموضوعات الفنية والإدارية بالأمكاو.