صور.. جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب أقراص مخدرة وكمية من الشعر الطبيعى

جدة - نرمين السيد - تمكن رجال الجمارك بالإدارة الأولى بمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولى برئاسة محمد لطفى عامر مدير الجمرك، من ضبط محاولتى تهريب عدد من الأقراص المخدرة، وكمية من الشعر الطبيعى والمكملات الغذائية والسجائر الإلكترونية، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960، وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020، وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.





فى المحاولة الأولى وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط فلاى إيجبت القادمة من رأس الخيمة، اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور اللجنة الجمركية، فى راكب مصرى حاول الخروج وسط الزحام الشديد بصالة الوصول.

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه أية أشياء ممنوعة، أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بمعرفة حسام محمد سليمان مأمور الجمرك المعين على جهاز الفحص بالأشعة، والذى أكد وجود كثافات متماثلة داخل الحقائب.

وبالعرض على مدحت عبد الصبور نائب مدير الإدارة، قرر تشكيل لجنة من هند مجدى مأمور الجمرك، تحت إشراف محمد أحمد عبدالوهاب المشرف على صالة الوصول لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 14 كيلو من الشعر الطبيعى المستعار، وعدد من السجائر الالكترونية وعبوات المكملات الغذائيه مختلفة الأنواع والأشكال أخفاهم الراكب داخل حقائبه.

وفى المحاولة الثانية وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة خطوط طيران العربية القادمة من برجامو اشتبه إبراهيم مصطفى مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر فى راكب مصرى قادم من إيطاليا، وبسؤاله عند وجود أشياء ممنوعة أو أشياء عليها رسوم جمركية أجاب بالنفى.

وتم تشكيل لجنة من أحمد عمر مأمور الجمرك، تحت إشراف محمد أحمد عبدالوهاب مدير الحركة، والمشرف على صالة الوصول بتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 300 قرص من عقار كونترمال المدرج فى جداول المخدرات مخبأة بين طيات الملابس داخل حقائبه.

وتم تحريز المضبوطات بلجنة مكونة من فتحى المتولى، حسام سليمان، علاء شحاتة.

قرر محمد لطفى عامر مدير الجمرك اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضرى ضبط جمركى رقم 35 و36 لسنة 2021 ضد الراكبين، بعد على إبراهيم عبداللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك والمشرف على الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولى.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.